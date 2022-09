Antonella Fiordelisi confessa il nome del gieffino che le piace: “Sono gelosa di lui”

A parte Marco Bellavia che continua a corteggiare Pamela Prati, per adesso nella casa del GF Vip 7 non ci sono altre coppie. Una però potrebbe nascere presto, visto che negli ultimi giorni Antonella Fiordelisi si è avvicinata molto a Edoardo Donnamaria (che si è dichiarato fluido). Ieri notte l’influencer ha fatto capire a Carolina Marconi di essere interessata al coinquilino: “Chi ha parlato bene di me tra i maschi? Era Edo vero? Edo c’ha un ca**o di carattere! Un po’ marpione però e ci sta tutta“.

Antonella che dice all’orecchio di Carolina che le piace Edoardo #gfvip pic.twitter.com/85kQO5vPJt — BB (@masolassitude) September 28, 2022

Rega io ero abituata alle ship slowburn, INVECE qui oggi i #donnalisi ci hanno regalato in una sola giornata: contatto fisico a manetta, scenate di gelosia e stuzzicate, e alla fine pure la confessione da parte di Antonella che gli piace Edoardo #gfvip pic.twitter.com/MuvUAWfYBd — COSTANTINOPOLI.STAN.ACCOUNT (@Laclair05713582) September 28, 2022

Antonella Fiordelisi: “Sono gelosa di Edoardo, ma se vuole Sofia che vada da lei”.

Non contenta, dopo aver parlato con Carolina, Antonella Fiordelisi è andata in camera da Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, per parlare del bel Donnamaria. La ragazza ha ammesso di essere gelosa del gieffino ed ha aggiunto che il suo carattere da ‘bambinone’ le piace parecchio.

“Sono un po’ gelosa dei miei amici maschi. Se mi piace Edoardo? Em, dai diciamo che devo capirlo bene. Perché non è che mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni. I ragazzi con questo carattere mi intrigano. Ho dei gusti un po’ particolari. Se l’ho baciato profondamente nella sauna? Ma no dai! Movimenti strani? No dai figuriamoci. Gli piacerebbe al signorino. Però sono gelosa e gli ho detto ‘se ti piace Sofia provaci solo con lei’. Per dire che voglio provarci è presto, lo conosco da due giorni. Le cose le vedremo con calma nei prossimi giorni. Se poi gli piace Giaele allora si stesse con lei e facesse l’amore libero come dice quella. Lei lui e l’altro fanno poi”.

Magari mi sbaglio, ma qualcosa mi dice che Antonella non è la sola ad essere interessata a Edoardo. Per avere qualche indizio in più ne riparleremo con il ritorno di Alberto…