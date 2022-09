Morgan ha chiamato Giorgia Meloni: “Ecco cosa ci siamo detti”

La strana coppia della settimana è certamente quella formata da Giorgia Meloni e Morgan. L’artista in una nota rilasciata ad Adnkronos ha dichiarato di aver telefonato alla futura premier dopo la vittoria alle elezioni di domenica scorsa. Il cantante ha consigliato alla Meloni di scegliere Vittorio Sgarbi come Ministro della Cultura.

“Ho chiamato Giorgia Meloni per farle i complimenti e le ho consigliato di mettere Vittorio Sgarbi come ministro della Cultura, sarebbe una delle poche volte che si sceglie una persona che ha una competenza specifica in questo ambito. La Meloni ha una grandissima esperienza politica, è stata sempre vicina alla gente. È una donna che ha il senso della società ed è interessata ai bisogni delle persone. Non ha bisogno di andare a comprarsi gli slogan come fanno i politici che vivono fuori dal mondo.

Se vuoi fare politica devi saper interpretare i bisogni della gente e la Meloni lo ha fatto. In passato ho votato la sinistra, io ho un pensiero libertario perciò il mio voto lo do a chi ritengo possa rappresentarmi in quel momento. Chi ho votato? Il voto è segreto e quindi sarebbe poco sensato dire per chi ho votato. In passato quando c’era Bertinotti, votavo la sinistra.

Ma quale deriva estremista? L’alternanza politica è un segno di democrazia. La Meloni è l’unica che è stata in grado di fare opposizione in questi anni. Basta con questo spauracchio della deriva fascista, è una ‘put*****a’ pazzesca!”