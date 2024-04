Antonella Clerici su Barbara d’Urso: “Mi ferì moltissimo, ecco cosa mi ha fatto”

Antonella Clerici a Belve si è tolta qualche sassolino dalle scarpe rinfacciando a Barbara d’Urso una cosa fatta ben tredici anni fa. Ed è subito: MA TU RENDI CONTO DI COSA MI HAI FATTO 13 ANNI FA?

Il fatto risalirebbe a quando Antonella Clerici ha scoperto di essere stata tradita dal compagno e padre di sua figlia, Eddy Martens, tramite una paparazzata di lui con l’amante pubblicata dal settimanale Chi. Così, a domanda diretta di Francesca Fagnani, “con chi ti sei amata di meno?”, la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno non si è tirata indietro e ha fatto nome e cognome: Barbara d’Urso.

“Con chi mi sono amata di meno? Barbara d’Urso. Era il 2011 e ci fu il tradimento del mio ex compagno Eddy” – le parole di Antonella Clerici – “Il settimanale Chi pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna e nessuno ne parlò, come si fa in genere, sono una signora della televisione, non sono una parvenu. Invece lei aprì Pomeriggio Cinque facendo non solo vedere la copertina di Chi,ma dicendo: ‘Abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy, domani in onda’. Questo a me ferì moltissimo perché io non l’avrei mai fatto nei confronti di una mia collega. L’ho trovata una cosa molto sgradevole”.