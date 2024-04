Fedez e Chiara si sono bloccati su Instagram

Fedez e Chiara Ferragni si sono bloccati su Instagram. Ovviamente al momento non è chiaro se a bloccare è stato lui o è stata lei, ma il blocco ci sarebbe stato perché i rispettivi tag alle loro foto sarebbero spariti.

Fedez e Chiara hanno rotto lo scorso febbraio quando lui ha deciso di mettere un punto definitivo andandosene di casa. A influire sulla rottura è stato anche il caso Balocco.

“Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì” – le parole di Fedez da Francesca Fagnani – “Io scopro di questa cosa quando esce, è ovvio che inizialmente io non l’ho presa bene. Poi pian piano ho cercato di capire. Io non voglio entrare nella vicenda giudiziaria, ma voglio dire una cosa: mi sono preso della m3rda per un errore che non ho fatto io e non potevo neanche difendermi! Io mi sarei difeso da subito, avrei fatto cose completamente diverse da quello che ha fatto lei. Chiara ha sbagliato a gestire la situazione, però sono sicuro che lei non abbia usato cattiva fede. E mi dispiace che lei abbia deciso di prendersi tutte le responsabilità quando secondo me doveva dire che le responsabilità non sono solo sue, ma sono condivise col suo manager”.