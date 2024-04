Balivo spiazzata dalle lacrime della Cipriani: “Ma stai facendo finta?”

Nell’ultima puntata di La Volta Buona Caterina Balivo ha ospitato Francesca Cipriani ed è nato un momento cult che entrerà certamente tra i migliori di questo 2024. L’ex pupa ha parlato della sua intervista a Belve, della chirurgia estetica, dei reality, poi è entrato in studio suo marito, Alessandro Rossi e lei si è commossa: “Eh vabbè, volevo trattenermi e invece non ce la faccio. Perché la vita certe volte è tanto difficile“.

Caterina Balivo è rimasta spiazzata dal repentino cambio d’umore della sua ospite e in maniera molto schietta ha detto: “Ma stai facendo finta?“. Francesca ha subito negato e ha spiegato come mai si è commossa: “Noo, assolutamente no. Io sorrido, ho una maschera, cerco di stare su e stare allegra, ma dentro di me ho un turbine di passato ed emozioni che purtroppo poi le cicatrici le porti sempre con te“.



Francesca Cipriani racconta la sua esperienza nei reality a Caterina Balivo.

“Non tutti lo ricordano, ma io al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi sono rimasta in gioco solo sedici giorni. Sono stata la seconda eliminata e sono rimasta poco. Però all’epoca era diverso, fuori c’era Buona Domenica che ti ospitava e anche tanti altri contenitori. Poi ho fatto L’Isola dei Famosi e ho mostrato tanto altro oltre all’essere pupa e gieffina. La fame fa brutti scherzi, ho anche litigato. Ma in generale ho dimostrato tante cose, L’Isola è un programma non facile. Io poi sono una mangiona e quello è stato un programma difficile. Con chi ho avuto il litigio più grande? Con Cecilia Capriotti, poi abbiamo fatto pace in seguito. Per il mio matrimonio avevo scelto Alfonso Signorini come testimone di nozze. Lui però ha avuto degli impegni e ci ha avvisati. Così abbiamo pensato a Giucas Casella. Lui è stato un bravo testimone, ci sentiamo spesso. Devo dire che mi sento anche con Alfonso Signorini. Lui mi dice di essere me stessa e di non cambiare mai. Devo dire che apprezzo molto i suoi consigli”.

