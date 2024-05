Ludovico Tersigni: “Ecco perché ho rifiutato di condurre X Factor un’altra edizione”

Fra i tanti conduttori che hanno avuto l’opportunità di presentare X Factor oltre Alessandro Cattelan, Francesco Facchinetti e Francesca Michielin, c’è stato anche Ludovico Tersigni.

Quella di X Factor per l’attore di Skam Italia è stata un’esperienza fuori dalle sue corde che ha deciso di non replicare, nonostante l’offerta da parte di Sky. “Se penso di aver detto molti sì? Ultimamente ho detto anche un sacco di no, quindi ho controbilanciato“. A provocazione diretta: “Il sì che l’ha fatta conoscere al grande pubblico è stato a X Factor, che lei ha condotto nel 2021 ma che le ha attirato anche alcune critiche“, Ludovico Tersigni ha poi così risposto: “E pensare che mi avevano proposto di fare un’altra stagione“.

Fra le pagine di Vanity Fair, l’attore, ha poi spiegato il perché di questa decisione.

“Perché non l’avrei potuto fare come avrei voluto: ero stanco e sapevo che non avrei dato il massimo. Non accettando ho evitato di fare una figuraccia e ho salvato la mia prestazione professionale, perché alla seconda volta sapevo che non sarei andato bene come alla prima. Penso ancora di aver fatto la scelta giusta e spero in futuro di non pentirmi di non aver colto quell’opportunità. Non facendolo, ho aperto un’altra porta che altrimenti non sarebbe esistita. Una porta che mi ha permesso di mostrare tutto affinché tutti abbiano un quadro completo e non parziale di me”.