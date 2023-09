Anna Pettinelli svela come Maria De Filippi le ha chiesto di tornare ad Amici

Anna Pettinelli quest’anno tornerà a rivestire i panni della professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi dopo essersene andata l’anno scorso.

“Quando metti la maglia di Amici sai che sarà per sempre. E io per sempre farò parte di questo meraviglioso sogno“, ha dichiarato l’anno scorso in occasione della prima puntata del talent. “In bocca al lupo a Maria. Vi seguirò da casa con un affetto enorme. Buon lavoro, in bocca al lupo e baci“. Parole di stima che avevano da subito fatto capire che la sua assenza nella trasmissione era stata concordata.

Non a caso quest’anno tornerà e sarà la sua quarta volta. Intervistata da TAG24 in occasione del Premio Starlight al Festival di Venezia, Anna Pettinelli ha rivelato il curioso modo con cui Maria De Filippi le ha chiesto di tornare. Anzi, “chiesto”, con le virgolette.

“Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice. Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda. Ma lei sapeva che sarei tornata volentieri, quindi è stato bello ricevere la telefonata da Maria e dire ‘siamo ancora una squadra’“.

L’anno scorso il posto di Anna Pettinelli era stato affidato ad Arisa e ora che quest’ultima è tornata in Rai per far parte della giuria di The Voice Kids, la conduttrice radiofonica ha fatto il suo comeback.

