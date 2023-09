Uomini e Donne accorcia la durata? Parla una fonte vicina a Maria

Ieri pomeriggio si è diffusa su tutti i social la notizia di una riduzione di durata per Uomini e Donne in favore della soap La Promessa e del nuovo Pomeriggio 5 (che dura circa 35 minuti più di quello di Barbara d’Urso). L’informazione però non era un rumor messo in circolo da qualche pagina di gossip, ma qualcosa di decisamente più attendibile. La guida tv di Mediaset ha reso disponibile sul sito ufficiale gli orari di tutte le trasmissioni della prossima settimana.

Il programma mariano secondo la guida sarebbe dovuto iniziare – come sempre – alle 14.45, per poi finire alle 15.53, anziché alle 16:10 come da molti anni a questa parte. I fan del dating show hanno subito commentato la novità e in molti hanno pensato fosse una decisione dell’azienda per garantire la nuova durata di Pomeriggio 5 di Myrta Merlino. Ma quindi Kween Mary rinuncerà davvero a 15 minuti del suo programma? Sembra proprio di no.

Uomini e Donne: la verità sulla durata delle nuove puntate.

Fan Page ha contattato una fonte vicina al programma di Canale 5. L’insider ha rivelato che gli orari sulla guida tv sono sbagliati e che Uomini e Donne inizierà come al solito all14:45 e finirà alle 16:10.

“Fonti vicine al programma hanno fatto sapere a Fanpage.it che si sarebbe trattato di un errore. Diversamente da quanto trapelato, la durata delle puntate del dating show condotto da Maria De Filippi non è stata modificata. Il programma occuperà la fascia del primo pomeriggio di Canale5 fino alle 16.10 circa, com’è sempre stato. Solo a seguire andrà in onda l’appuntamento con la soap opera La promessa che farà da traino alla nuova stagione di Pomeriggio5, la prima con Myrta Merlino, in onda a partire dalle 16.55”.

Adesso l’appuntamento è per lunedì 11 settembre, quando verranno presentati i nuovi tronisti: Cristian Forti, Manuela Carriero e Brando (in studio ci saranno anche i protagonisti di Temptation Island).