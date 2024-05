Anna Pettinelli lapidaria su Giuseppe: “Non era quello che sembrava”

Lo scorso ottobre Anna Pettinelli a Verissimo ha raccontato del suo amore con Giuseppe. La prof di Amici da Silvia Toffanin ha speso delle belle parole per il suo compagno e si è anche emozionata per una sorpresa dell’uomo (spoiler: le cose non sono finite benissimo).

“Ormai è un anno che è nella mia vita. Lui è schivo, non si mostra, non viene con me nei camerini, fa la sua vita. Sono tanto colpita che mi abbia fatto una sorpresa. Va avanti da un bel pò, ci siamo incontrati a maggio. Cucina bene perché è la sua professione, fa il cuoco, prima faceva tutt’altro. Si chiama Giuseppe, Beppe. Innamorarsi da grandi è tutta un’altra cosa, non ti parte il colpo di fulmine, mi sono innamorata piano. Però stiamo molto bene insieme. Le storie passate sono un pò come i dolori del parto, se non uno non li dimenticasse non farebbe altri figli. I dolori si dimenticano e ci si innamora di nuovo. Non tengo rancore, ma certe cose non le perdonerò mai, non ci penso mai. Non perdono il tradimento, le bugie, l’opportunismo che certi rapporti hanno avuto, sono fantasmi del passato”.

Anna Pettinelli è tornata single.

Oggi Anna Pettinelli è tornata a Verissimo e ha rivelato di essere tornata single. La prof di canto ha dichiarato che ‘le persone non sono quello che sembrano’: “Come va l’amore? Non c’è più, non sono più fidanzata. Il mio Giuseppe non c’è pù. Le persone non sono quelle che sembrano. Sono single ancora una volta. Giuro, non stiamo più insieme. Arriva aprile e maggio e ogni volta finisce tutto. Le persone non sono ciò che sembrano, lo ripeto ed è la verità. Non spiego i motivi precisi, ma questo è quanto. Se mi sto riprendendo? Sto benissimo, sto meglio di prima. Fidati che sto proprio benone“.

