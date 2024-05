“C’è una cosa che non riesco a togliermi dalla testa” Franco Di Mare, il fratello rompe il silenzio e rivela un inaspettato dettaglio sulla sua morte

Franco di Mare è venuto a mancare ieri all’età di 68 anni a seguito di un bruttissimo male che l’ha colpito diversi mesi fa. A parlare oggi il fratello del giornalista, il quale si sarebbe soffermato sul ruolo della Rai e su una assurda coincidenza legata alla morte del familiare.

Franco e Gino di Mare

Ecco quali sono state le sue parole.

Franco di Mare si spegne a 68 anni: le parole del fratello Gino contro la Rai

Gino di Mare, il fratello del più famoso giornalista Franco di Mare, ha voluto dedicare qualche parola al suo familiare vinto dal mesotelioma che l’ha colpito diversi mesi fa. Parole molto toccanti che sicuramente lasciano trasparire sofferenza, ma anche un affetto che va al di là della concezione umana. Ciao Fra, con te va via un pezzo di me. Prima di addormentarsi mi ha chiesto di portarlo ancora al mare, a Posillipo, dove siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia. Non so se potremmo spargere le sue ceneri ma ci atterremo alle prescrizioni di legge.

Franco Di Mare

Gino di Mare ha quindi ricordato gli ultimi momenti trascorsi con il fratello prima che questo esalasse il suo ultimo respiro. Ovviamente l’uomo ha poi affrontato un discorso che ha fatto sicuramente parlare negli ultimi tempi, ovvero l’interesse della Rai nella vicenda del suo ex inviato di guerra.

Il giornalista aveva dichiarato come la tv di Stato lo avesse abbandonato durante la malattia, non facendo le dovute indagini e soprattutto gli approfondimenti volti a scoprire qualche dettaglio in più. Proprio per questo anche Gino pensa che la Rai gli abbia voltato le spalle, soprattutto quando lui ne aveva più bisogno.

La strana coincidenza sulla dipartita del giornalista

Tra le altre questioni affrontate, Gino di Mare si è soffermato su una strana coincidenza che riguarderebbe proprio la dipartita del fratello. Sembrerebbe infatti che il giornalista sarebbe morto alle 17:17 di Venerdì 17.

Franco di Mare

Per molti si tratterebbe di una coincidenza come un’altra, ma sicuramente la scaramanzia potrebbe avere un ruolo chiave in tutta questa faccenda. Proprio per questo Gino si è chiesto come mai il fratello abbia deciso di lasciare questo mondo in questa data particolare, anche se ovviamente non si può approfondire questo tipo di casualità. Forse il giornalista ha voluto lasciare il segno per l’ennesima volta.