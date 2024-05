Ex naufrago scende in politica e commenta Vladimir Luxuria

Alessandro Cecchi Paone è un uomo dai mille volti, giornalista, conduttore, opinionista, professore, ex naufrago e gieffino, scrittore e adesso è tornato anche in politica. Cecchi Paone infatti è candidato alle elezioni europee del 2024 nella circoscrizione nord-occidentale nella lista Stati Uniti d’Europa (in passato è stato candidato con Forza Italia). In un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato come mai ha deciso di stare affianco a Emma Bonino.

“Alessandro mi capisce” ❤️‍🩹

Simone racconta per la prima volta come è iniziata la sua storia con Alessandro Cecchi Paone! #Isola pic.twitter.com/aAPu7adwh4 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 10, 2023

Cecchi Paone sulle europee e L’Isola, l’ex naufrago commenta la conduzione di Vladimir.

“Perché sulla scheda ho chiesto di poter scrivere anche ‘detto Pavone’? Perché molti pensano che io sia imparentato con Rita Pavone, nulla di male ma non è vero. E dato che molti avrebbero scritto Pavone, in questo caso non ci saranno problemi. Le telespettatrici più affezionate mi chiamano così. Pensano pure che sono parente di Rita Pavone. Sulla scheda si può scrivere sia il cognome giusto sia quello sbagliato, il voto vale sempre. Comunque sono particolarmente affezionato al pavone. E poi il pavone è il simbolo della Mbc, la tv dove ho lavorato dopo il mio coming out: il pavone aveva una coda arcobaleno. La sintesi perfetta. Come mai con Emma Bonino? Ho fatto per lei campagna elettorale per venticinque anni. È stata anche la mia testimone di nozze. Se avrei voluto candidarmi al sud? Il Nord-ovest è la roccaforte dei diritti radicali. Se sono candidato nella stessa circoscrizione di Roberto Vannacci? Non voglio parlare di persone intollerabili. Non l’ho mai citato, non ne ho mai parlato e mai lo farò”.

Sul settimanale Nuovo, l’ex naufrago ha anche detto la sua su Vladimir Luxuria come conduttrice de L’Isola: “Vladimir ha superato l’esempio dei conduttori che ha frequentato e ha dimostrato di aver imparato tanto. Per me è perfetta per L’Isola dei Famosi, conosce alla perfezione i meccanismi e le atmosfere del reality visto che ha fatto sia la naufraga, che l’inviata e l’opinionista“.