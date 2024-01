Ex allievo di Amici: “Io come Mew ho lasciato per problemi mentali”

Davide Flauto è un ex allievo di Amici e anni fa ha partecipato insieme a Emma Marrone e Stefano De Martino alla stessa edizione. L’ex alunno oggi ha rilasciato una dichiarazione a TvBlog dopo essersi rivisto nelle parole di Mew, la cantante che qualche settimana fa si è ritirata dal talent a causa della depressione.

“Nella storia di Mew, la cantante 24enne che pochi giorni fa ha abbandonato Amici a causa della depressione, mi ci rivedo. Ogni volta che ci sono vicende simili mi torna in mente quel che è successo a me tanti anni fa. […] Mi chiamavano emo: erano i tempi dei Paramore, dei Tokyo Hotel, dei dARI… Era un movimento paragonabile alla trap-rap di oggi. Adesso ho virato, mi sono trasformato, bisogna sapersi reinventare nella vita!”.

All’epoca di amici l’ex allievo aveva solo 21 anni e si ritirò in seguito a un “collasso dovuto al forte stress”.

“Mi davano dell’emo in maniera dispregiativa e questo ha influito [sul ritiro, ndr] ne era il fulcro. Sono entrato ad Amici con buoni propositi e tanta ingenuità addosso. Ho iniziato il percorso in modo sincero, trasparente, ma gli altri hanno recepito ciò come recitazione della mia quotidianità. Sì, mi accusavano di recitare il mio personaggio. Invece io ero veramente così. Quella sensibilità me la sono portata dietro anche crescendo. Per fortuna, perché è la sensibilità che rende buone le persone. Invece, il vittimismo e il pensare che “tutti mi vogliono male” li ho eliminati. È servito tempo, ma ci sono riuscito”.