Andrea Pinna dopo Zorzi parla degli amici influencer che ha perso e della Salemi: “Lei si preoccupa e mi vuole bene”

Due settimane fa Andrea Pinna ha spiegato come mai nel 2020 ha chiuso ogni rapporto con Tommaso Zorzi. Oggi l’influencer è tornato a parlare ai suoi follower ed ha rivelato che Tommaso non è l’unico amico che ha perso per strada in questi anni. Chi invece è rimasta al fianco di Andrea Pinna è Giulia Salemi e per questo lui l’ha voluta ringraziare pubblicamente.

“Prima di chiudere questo giro di domande vorrei ringraziare una persona pubblicamente. Provo a non commuovermi. C’è una persona del mondo dello spettacolo che ho conosciuto nel 2015 e che tutt’ora mi scrive a distanza di anni, mi risponde, si preoccupa, mi vuole bene, tifa per me e non è scontato. Lei è pazzesca. Vorrei ringraziare dal profondo del cuore Giulia Salemi. Lei è una delle persone più genuine e buone che io conosca in questo ambiente”.

Andrea Pinna sugli amici che ha perso in questi anni.

“Se ho ancora amici veri tra gli influencer o se mi hanno tutti deluso? Metà e metà devo dire. Amici veri stretti non ne ho, Però sono amico di Paolo Stella, ho un bel rapporto con Stefano Guerrera anche se ci sentiamo poco, poi ho un’amica stretta anche se non è influencer, ed è Paola Iezzi. Quindi c’è qualcuno che non mi ha deluso. Con alcuni ho dei bei rapporti. Certo, ci sono persone a cui servivi sano e che quindi quando sano non sei più ciaone puoi crepare. Ma ci sono anche persone che si preoccupano, molti amici però li ho persi perché non si sono preoccupati. Poi Diego Passoni, per lui una menzione a parte perché siamo proprio amici e abbiamo condiviso tante cose. Per certe cose lui è l’amico più colto e affascinante a livello intellettuale, poi è rompi scatole come me, Diego ci sono giorni in cui discutiamo e altri in cui andiamo d’accordo. A lui voglio molto bene. L’influencer più bravo del momento? Non è facile, prima eravamo 5000 e adesso siamo 1 milione. Credo che il più braqvo sia Mattia Stanga. Bello e bravissimo e quindi dico lui”.