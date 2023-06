Armando fa una foto con una fan, il marito di lei poi lo multa: “Era un poliziotto!”

Non solo a Uomini e Donne, Armando Incarnato ha deciso di regalarci del trash anche in estate. Il cavaliere del Trono Over ha raccontato di essere stato multato da un poliziotto, che è il marito di una fan che il giorno prima gli aveva chiesto una foto.

“Buongiorno, come state? Spero bene. Ragazzi ma ci potevamo mai far mancare questo? Eh, è estate…Cinque punti dalla patente e 185, 50 euro di verbale. – ha continuato Armando – Se ne sono andati pure tra l’altro. Mò il problema non è tanto il verbale, perché spendiamo tanti soldi…cento euro in più, cento euro in meno, non fa la differenza, specialmente d’estate. Però la rottura di scatole di andare all’ufficio postale già con un punto negativo perché sto andando a versare”.

“Due sere fa in un ristorante incontro una ragazza molto bella che mi chiede una foto. Io imbarazzato in maniera ironica dico ‘non è che poi il tuo fidanzato si ingelosisce e succedono casini?’. Poi arriva il fidanzato scocciato. Io scherzando chiedo se potessi fare la foto e lui mi dice di sì. Poi mi fermano, io ero fermo in auto e avevo il cellulare, bloccato nel traffico. Scendono dalla macchina e mi vengono vicino in maniera scostumata come fossi un criminale. Mi chiedono di tutto, revisione, patente, libretto, assicurazione, pneumatici, cercavano qualsiasi cosa per verbalizzarmi.

Alla fine scrivono e io chiedo perché. E mi dice ‘lei era alla guida con il telefono’. Ma quando mai? Ero fermo. Lui mi dice ‘fai come ti pare e farai ricorso al massimo’. Poi continua ‘stia calmo altrimenti la porto in caserma’. Lo guardo bene e mi accordo che era il marito della ragazza che mi aveva chiesto la foto. Mentre lui scriveva il verbale era felice.

Non é la divisa a darmi fastidio, ma l’abuso di potere. Ti ho sentito quando “ridendo” e con la faccia tagliata hai detto questo é quello che fa Uomini e Donne. Sì sono io, piccolo uomo che non sei altro, tua moglie però é quella che mi segue tutti i giorni da casa, e forse questa cosa ti disturba la giornata! Peccato che non hai sentito tu quando il tuo collega ha detto: Armá mi dispiace, ti chiedo scusa io per lui, é un po’ nervoso e non ti sopporta, io ti stimo molto come persona, sempre schietto e sincero vai avanti così. Quando vedrai il post salutami la signora!”