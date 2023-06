Sangiovanni molto presto debutterà come attore dato che è stato chiamato a interpretare il ruolo di Carlo Verdone quando aveva 20 anni.

In occasione della seconda stagione di Vita da Carlo, la serie di Paramount+ sulla vita di Carlo Verdone, il cantante di Farfalle è stato chiamato per vestire i panni del giovanissimo regista. Cosa ci incastra un ventenne veneto che nella vita fa il cantante con Verdone non si sa. E la stessa reazione l’ha avuta inizialmente anche lui, come confessato fra le pagine del Corriere della Sera.

“Sangiovanni me lo impone, nella serie, il mio produttore che vuole qualcuno che piaccia ai giovani” – Ha spiegato Carlo Verdone – “Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere: cosa c’entra Sangiovanni da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto? Quando lo vedo nella serie mi prende un colpo, vorrei mollare tutto. Invece poi funziona, è pure bravo. Io dei dubbi li avevo davvero, non aveva mai recitato, è pure un po’ timido e invece…. Dopo il successo della prima stagione avevo tanta paura, invece sono molto soddisfatto”.

Recitazione a parte, Sangiovanni continua a vivere di musica. Attualmente è in radio con Mr Rain col brano La Fine Del Mondo; mentre presto lo vedremo anche sul palco di Battiti Live e del Tim Summer Hits.

“Sono molto felice di aver collaborato con Mr Rain, è una persona oltre che un artista molto sensibile” – ha dichiarato Sangiovanni dopo l’annuncio de La Fine del Mondo – “Porta sul palco la sua vita e condivido questo modo di vivere la musica: cercare leggerezza e per farlo bisogna scavare in profondità. L’obiettivo è quello di comunicare sensazioni profonde con leggerezza”.

Mr Rain e Sangiovanni insieme per una hit estiva: sono il quinto duetto annunciato https://t.co/g1wHAE3xhs — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 4, 2023

L'articolo Sangiovanni interpreta Carlo Verdone nella serie a lui dedicata: "Me l'hanno imposto, non lo avrei scelto"







