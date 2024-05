bambino perde la vita per una pallina, il video sconvolge la comunità

Quando a perdere la vita è un bambino e, per giunta, per una tragica fatalità, fa davvero male a tutti, alla famiglia in primis e a un’intera comunità che, in qualche modo, si sente coinvolta nell’accaduto. Il terribile incidente è avvenuto a Lohegaon, Pune, nel Maharashtra, in India, dove un ragazzino di soli 11 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da una pallina mentre stava giocando.

A togliergli la vita, incredibilmente, una pallina da cricket durante una partita con i suoi amici. La giovane vittima, identificata come Shambhu Kalidas Khandve, conosciuto da tutti come Shaurya, stava giocando una partita di cricket in una palestra locale, approfittando delle vacanze estive dopo la fine della scuola.

Mentre Shaurya era impegnato nel gioco, un potente colpo del battitore ha fatto volare la palla verso di lui con una forza inaspettata, colpendolo violentemente alle parti intime. L’impatto è stato velocissimo, inaspettato e devastante, come testimoniato dalle telecamere a circuito chiuso installate nella palestra. Le immagini mostrano il gruppo di amici giocare senza le adeguate protezioni, elemento che aggrava ulteriormente la tragedia.

Dopo essere stato colpito, Shaurya ha barcollato per il dolore, poi è caduto a terra agonizzante. I suoi amici, tutti completamente sconvolti dall’accaduto, hanno cercato invano di rianimarlo, ma il ragazzo non ha mai ripreso conoscenza. Trasportato d’urgenza al più vicino ospedale, Shaurya è stato purtroppo dichiarato deceduto poco dopo il suo arrivo.

La notizia ha sconvolto la comunità locale. L’accaduto ha acceso i riflettori sulla necessità di un maggiore rispetto delle norme di sicurezza durante le partite di cricket, soprattutto tra i giovani. La morte di Shaurya ha davvero gettato amici e conoscenti in un momento drammatico per tutti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per determinare con esattezza la dinamica dei fatti e per accertare eventuali responsabilità. Probabilmente l’accaduto assume i tratti di una fatalità davvero imprevedibile.