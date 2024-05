Inizia questa sera l’Eurovision Song Contest che vedrà in gara la nostra Angelina Mango con il brano La Noia e qua troverete la scaletta della serata.

A 48 ore dal Turquoise Carpet questa sera su Rai2 andrà in onda la prima semifinale che vedrà esibirsi i primi 15 paesi che tenteranno di conquistare la finale e 3 big che sono già in finale, ovvero Regno Unito, Germania e Svezia. Dei 15 paesi in gara solo 10 di loro raggiungeranno la serata finale che si terrà sabato sera.

Il commento sarà affidato a Mara Maionchi (checché ne voglia il Codacons) e a Gabriele Corsi, al suo quarto anno da commentatore dell’evento. Le due semifinali del 7 e del 9 maggio andranno in onda in prima serata su Rai2, mentre la finale andrà invece in onda su Rai1. A raccontare l’Eurovision Song Contest per Rai Radio 2 saranno invece Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Scaletta della prima serata dell’Eurovision Song Contest 2024

Di seguito la scaletta della prima semifinale, in onda martedì 7 maggio:

Cipro, Silia Kapsis – “Liar”

Serbia, Teya Dora – “Ramonda”

Lituania, Silvester Belt – “Luktelk”

Irlanda, Bambie Thug – “Doomsday blue”

Regno Unito, Olly Alexander – “Dizzy” (Già in finale)

Ucraina, Jerry Heil & alyona alyona – “Teresa & Maria”

Polonia, Luna – “The tower”

Croazia, Baby Lasagna – “Rim tim tagi dim”

Islanda, Hera Björk – “Scared of heights”

Germania, Isaak – “Always on the run” (Già in finale)

Slovenia, Raiven – “Veronika”

Finlandia, Windows95Man – “No rules!”

Moldavia, Natalia Barbu – “In the middle”

Svezia, Marcus & Martinus – “Unforgettable” (Già in finale)

Azerbaigian, Fahree feat. Ilkin Dovletov – “Özünlə apar”

Australia, Electric Fields – “One milkali (One blood)”

Portogallo, Iolanda – “Grito”

Lussemburgo, Tali – “Fighter”

Con sette vittorie, Svezia e Irlanda guidano la classifica delle nazioni con il maggior numero di successi all’Eurovision Song Contest. Seguono Lussemburgo, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, con cinque medaglie d’oro a testa. L’Italia ha invece vinto tre volte: nel 1964 con Gigliola Cinquetti e “Non ho l’età (per amarti)”, nel 1990 con Toto Cutugno e “Insieme: 1992” e nel 2021 con i Måneskin e “Zitti e buoni.”