Lilli Gruber sbotta contro Mentana: “Che brutta cosa l’incontinenza”

L’edizione del TG di La7 di stasera si è allungata un po’ ed è quindi slittato di qualche minuto il programma di Lilli Gruber, Otto e Mezzo. La giornalista non l’ha presa benissimo ed ha aperto la trasmissione scusandosi con i suoi telespettatori e lanciando una bella frecciatina velenosa al collega Enrico Mentana.

Lilli Gruber si è risentita per il ritardo con cui ha dovuto aprire il suo programma: “Buonasera a tutti e benvenuti alle 20 e 46, non alle otto e mezzo. L’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci davvero per questo ritardo, buonasera e benvenuto a Corrado Augias, giornalista e scrittore“.

Un clima sereno devo dire…

Lilli Gruber contro Enrico Mentana. 🥶 pic.twitter.com/PYyhBcOAEH — LALLERO (@see_lallero) May 6, 2024

Lilli Gruber e l’intervista al Corriere della Sera: il futuro di Mediaset e la rai in mano ala destra.

“Cosa poteva fare la Meloni con il suo compagno? La politica è anche capacità di prevenire i problemi. Giorgia Meloni doveva avvertire il suo compagno di evitare commenti inutili che l’avrebbero messa inevitabilmente in imbarazzo, vista la rilevanza del suo nuovo ruolo istituzionale».

Se in Rai la destra ha fatto più o meno quello che ha fatto la sinistra? La Rai è irriformabile e la politica insaziabile. E leggo che Giorgia Meloni avrebbe stretto un patto con Marina Berlusconi per tutelare le aziende di famiglia. I cittadini che pagano il canone meriterebbero uno spettacolo più decoroso. E finalmente una legge sul conflitto di interessi.

Rai 3 viene istituita da una riforma del 1975, parliamo di un’era geologica fa, e oggi abbiamo di nuovo il governo che — grazie a Renzi — controlla la Rai. Comunque, molti dei volti che ha citato saranno in onda anche questa stagione: sarà il pubblico a dare il suo verdetto».

Mediaset senza Berlusconi che futuro ha? Leggo che il figlio Pier Silvio ha saldamente le redini dell’azienda in mano. Più complicato mi sembra il discorso sul futuro di Forza Italia senza Berlusconi”.