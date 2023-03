Harry Styles si è fidanzato: paparazzato mentre limona un personaggio famoso

Archiviata la storia con Olivia Wilde, Harry Styles è tornato single e molte sue fan gli hanno affibbiato un nuovo amore. Stando ai rumor circolati nelle ultime settimane il cantante inglese avrebbe avuto una relazione con il suo bel personal trainer Brad Gould, ma pare che non sia così. Ieri sera infatti l’artista è stato paparazzato a Tokyo mentre limonava con Emily Ratajkowski che la scorsa estate ha lasciato il marito Sebastian Bear-McClard dopo quattro anni di matrimonio.

A Hollywood è nata una nuova coppia!



Harry Styles and Emily Ratajkowski spotted kissing in Tokyo. https://t.co/bQExEUnbRI

“Il mio orientamento? Non ve lo dico, non per proteggermi, né perché è una cosa solo mia. Ma perché semplicemente chi se ne frega! Non sto cercando di essere ambiguo per rendermi più interessante. Non scelgo look che mi facciano sembrare gay, etero o bisessuale, cerco quelli più cool e basta. E penso che l’intimità sia qualcosa di divertente da sperimentare e io sperimento.

Non ho mai sentito il bisogno di dare etichette al mio orientamento. Tutti dovrebbero essere se stessi, io però non credo che debba spiegare a nessuno questa cosa di me.

Dovremmo tutti cercare di essere più aperti, non dovremmo etichettare tutto, non ci dovrebbe essere la necessità di chiarire quali caselle abbiamo spuntato. – ha continuato Harry Styles nella sua intervista – Sono stato molto aperto con i miei amici, ma questa è la mia esperienza personale; è la mia.

Ho trovato un vago equilibrio tenendo per me la mia vita privata. Non ho mai parlato pubblicamente della mia vita lontana dal lavoro e ho scoperto che mi ha giovato. Sì è stato molto positivo. Ovviamente ci sarà sempre una versione dei media e una narrazione non mia, e ho deciso che non avrei passato il tempo a cercare di correggerla o reindirizzarla in qualche modo”.