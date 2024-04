Insta360 Telecomando con Anteprima GPS

173,99 €

Descrizione prodotto

Dati accurati. Raccogli dati in tempo reale come la velocità, il percorso e la posizione. Aggiungili ai tuoi video tramite l’app Insta360 o Studio.

Guarda le riprese prima che vengano registrate. Imposta la prospettiva che più preferisci grazie all’anteprima d’immagine in tempo reale.

Touchscreen LCD ultra nitido. Pieno accesso alle impostazioni della videocamera con la possibilità di accenderla a distanza.

Dati GPS in tempo reale. I sistemi GPS integrati, BeiDou, Galileo e GLONASS lavorano insieme per registrare con precisione la posizione, il percorso e la velocità di risposta.

Batteria a lunga durata. Maggiore durata della batteria per un’esperienza d’uso ancora più lunga.