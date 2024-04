Allerta maltempo in Italia, le Regioni a rischio nella giornata di mercoledì 24 aprile

Maltempo in Italia per questo 25 Aprile: le Regioni interessate

Il maltempo non vuole lasciare il Bel Paese. Numerose le regioni che hanno visto nuvole e piogge in questi ultimi giorni. Anche domani, mercoledì 24 aprile 2024, Roma e la regione Lazio saranno colpite da un’altra giornata di maltempo, con piogge e temporali in arrivo. A comunicarlo è il dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio, che prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e di primo entroterra, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Secondo le previsioni, molte zone della regione sono a rischio per l’allerta di colore giallo che scatterà domani e durerà per le successive 18-24 ore. Si tratta di un’allerta per criticità idrogeologica, non legata a temporali o criticità idraulica, ma che invita comunque alla massima attenzione e prudenza.

Non ci sono zone particolarmente a rischio rispetto ad altre, con precipitazioni attese in modo uniforme su tutto il territorio regionale, dai bacini costieri del nord fino al bacino del Liri nel sud. In caso di complicazioni o emergenze, la Protezione Civile della regione Lazio invita a contattare il numero di emergenza unico 112 per segnalazioni e richieste di intervento.

Quindi, un’altra giornata di maltempo attende Roma e il Lazio, con l’invito a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per affrontare al meglio le conseguenze delle precipitazioni previste. Il consiglio è quello di rimanere al riparo e di evitare spostamenti non necessari, per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

A rischio quindi il lungo ponte di vacanze che stavano già pregustando i molti cittadini che hanno la fortuna di avere qualche giorno di riposo in più. Si consiglia agli automobilisti in transito di attenzionare le condizioni del manto stradale e di tenere a portata di mano le previsioni metereologiche degli esperti per viaggiare in tranquillità. Oltre al Lazio, le altre Regioni in allerta per via del maltempo per la giornata di domani sono: Calabria, Basilicata e Campania.