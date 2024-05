ora non potrai più dire bugie 

WhatsApp ha in mente di introdurre una nuova funzione: ecco come funzionerà

Cambiano un po’ le cose sull’app di messaggistica più utilizzata da tutti quanti per comunicare per piacere o per lavoro. WhatsApp introduce una nuova funzione che sarà in grado di mostrare chi è stato recentemente online. Un modo per dire a chi ci segue che effettivamente eravamo collegati, anche se non sarà dato sapere quando e come.

L’app di messaggistica istantanea ha deciso di non lasciare più nessun messaggio senza alcuna risposta. Abbiamo avuto l’opzione “Da leggere”, per poterci riservare a dopo alcuni messaggi che non abbiamo il tempo di visionare, e ora arriverà “Recentemente online“.

Il nuovo aggiornamento permetterà agli utenti di visualizzare un elenco in cui compaiono i nomi dei contatti di chi ha usato di recente WhatsApp. Non darà altre informazioni, ma potrà dirci se qualcuno ha il telefono a portata di mano, per iniziare una nuova conversazione.

La nuova funzione di WhatsApp consentirà così di sapere chi è stato online da poco e magari ha maggiori possibilità di risponderci. Per il servizio aumentare, infatti, le chat attive e le interazioni tra utenti è assolutamente fondamentale.

Chi usa questo servizio, però, lamenta problemi sulla privacy, soprattutto se si è deciso di nascondere lo stato online oppure le informazioni relative all’ultimo accesso. Queste persone potrebbero non comparire nell’elenco Recentemente online.

WhatsApp, la nuova funzione sarà davvero utile?

Ovviamente c’è chi è favorevole e chi è contrario a questo cambiamento, come alle altre recenti novità di WhatsApp. Per qualcuno è un modo pratico per sapere se non si andrà a disturbare chi è stato da poco online per iniziare una chat. Inoltre, se si ha bisogno di una risposta celere, si avranno così maggiori possibilità.

C’è chi, però, sostiene che sia un’ulteriore passo verso un’invasione nella sfera privata delle persone, anche se l’essere stati da poco online non significa che si è disponibili a chattare. La nuova funzione sarà già presente nella versione beta 24.9.10.71 dell’app di messaggistica. Quindi al momento solo in versione prova.