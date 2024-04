“Surreale pensare che pranzare l’avrebbe portata nel reparto di terapia intensiva” La disperazione di Jon dopo aver perso la moglie: lo straziante racconto

Recarsi per un pranzo o una cena in un ristorante è un gesto molto comune che quasi tutti noi abbiamo fatto almeno una volta. La scelta del ristorante ovviamente dipende da diversi fattori, tra questi sicuramente il gusto personale e la qualità dei prodotti. Proprio una scelta sbagliata ha portato al decesso di una donna che, dopo essere stata a pranzo con il marito viene ricoverata in terapia intensiva per un’intossicazione alimentare. Oggi il marito ha deciso di ricordare la straziante vicenda ed il dolore provato.

Donna Venuta ricoverata dopo un’intossicazione alimentare perde la vita a 64 anni

La triste vicenda che vi stiamo per raccontare si svolge a Gallatin Valley nell’aprile del 2023. Solo oggi, a quasi un anno distanza, il marito di Donna Ventura è riuscito a raccontare e ripercorrere gli avvenimenti che hanno portato al decesso della moglie. Jon e Donna il 17 aprile 2023 hanno deciso di pranzare al Dave’s Sushi, ristorante che si trova vicino alla loro abitazione. Nessuno dei due poteva immaginare che quel pranzo si sarebbe trasformato in tragedia.

Spugnole funghi

Donna ordina un panino con delle spugnole crude, proprio questi funghi porteranno la donna in terapia intensiva. Dopo aver pranzato la coppia riprende le normali attività della giornata ma, solo un’ora dopo la fine del pasto Donna accusa un malore. Jon racconta quei terribili istanti e spiega:

“Ho chiamato un’ambulanza e in ospedale è arrivata in completo arresto cardiaco.”

Terapia Intensiva

Nonostante i soccorsi immediati è evidente che la situazione clinica di Donna è critica. La donna viene ricoverata nel reparto di terapia intensiva dove, dopo diversi esami, i medici riscontrano importanti danni sistemici. I reni, il fegato, l’esofago e la trachea di Donna sono gravemente compromessi. Dopo 12 giorni di terapia intensiva Donna Ventura si è spenta a soli 64 anni. L’autopsia effettuata sulla donna dimostra che la causa del decesso è un’intossicazione alimentare causata dalle tossine delle spugnole crude contenute nel panino. È passato quasi un anno da quel terribile giorno ed il dolore che ha provato e ancora oggi prova Jon è indescrivibile. L’uomo spiega che la moglie se ne è andata soffrendo molto ma, con le sue ultime forze la donna ha chiesto un foglio dove scrivere il suo addio alla famiglia.