Biccy compie 14 anni, Happy BiccyDay!

Biccy oggi compie 14 anni, un ragazzo alla prima liceo praticamente.

Era il 2 dicembre di circa tre lustri fa fa quando sulla piattaforma gratuita blogger pubblicai il primo articolo di quello che volevo fosse un blog di informazione ma ironico e altamente personale. E lo è ancora. In questi 14 anni il sito è cambiato e maturato (sia graficamente che di contenuti) e se nel 2012 è passato dalla piattaforma gratuita blogger al dominio .it, da quasi quattro anni ha cambiato nome da BitchyF a Biccy. Cambiata la forma, ma non la sostanza.

Quando il blog ha debuttato online in radio Lady Gaga suonava con Bad Romance, Barbara d’Urso conduceva Mattino Cinque e gli omofobi avevano fatto di Luca era Gay di Povia il loro inno. A distanza di circa tre lustri e alla vigilia del quinto Sanremo made in Amadeus Biccy festeggia timidamente il suo quattordicesimo compleanno.

Biccy, un po’ di numeri del tredicesimo anno

Le visualizzazioni di Biccy continuano a restare in linea con quelle dello scorso anno (praticamente le stesse), questo ovviamente grazie ai moltissimi articoli che quotidianamente vengono pubblicati senza mai una giornata di pausa. A portare avanti questa splendida realtà siamo solo due: non c’è nessuna redazione dietro, io non sono Miranda Priestly e purtroppo non ho nessuna Andy/Emily.

Gli argomenti che maggiormente hanno incuriosito i lettori sono stati i rapporti di Lorenzo Biagiarelli con i giudici a Ballando con le Stelle; i colpi di testa di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli; i racconti senza freni di Marco Mazzoli a L’Isola dei Famosi; la cacciata di Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque e ovviamente l’affaire su Maria Sofia Federico e l’Academy da Rocco Siffredi.

La geografia di Biccy

Purtroppo quest’anno il capitolo dedicato ai lettori di Biccy sarà più scarno perché, come i miei colleghi sanno benissimo, Google Analytics si è aggiornato in GA4 bloccando per privacy moltissimi dati considerati sensibili, come l’identità di genere e l’età.

Le città dalle quali leggete di più Biccy sono Milano seguita da Roma e Torino. Fuori dal podio, in ordine: Napoli, Bologna, Firenze, Palermo, Cagliari, Genova e Catania.

Alcuni mi seguono dal 2009, altri mi hanno scoperto con il nuovo nome, altri ancora da pochi mesi. Poco importa, siete sempre i benvenuti.

Tanti auguri, Biccy.