Al Bano mostra in diretta le sue bollette dell’elettricità: le cifre da capogiro

Senza alcuna ombra di dubbio, Al Bano è uno dei cantanti più amati e stimati nel mondo della musica italiana. In occasione di una sua ospitata a Cartabianca, il programma televisivo condotto da Bianca Berlinguer, l’artista ha trattato l’incredibile aumento di luce e gas mostrando le cifre da capogiro delle proprie bollette. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Al Bano è stato ospite a Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, in cui ha trattato vari temi tra cui l’attuale situazione politica internazionale e gli aumenti dell’elettricità.

Dal momento in cui è scoppiata la guerra in Ucraina si è verificato un aumento impressionante di luce e gas il quale ha creato seri disagi a tutti i cittadini. Infatti, nel corso degli ultimi mesi, i costi delle bollette hanno raggiunto cifre folli scatenando numerose proteste in strada. Secondo l’artista, tale situazione che coinvolge più o meno tutta l’Europa è la principale emergenza da affrontare immediatamente.

Le parole di Al Bano a Cartabianca

Alla luce di questo, il celebre cantante ha deciso di dimostrare quanto affermato portando nello studio le sue bollette dell’elettricità che ha pagato di recente. Al Bano ha rivelato in diretta le cifre folli sottilineando la differenza rispetto a quelle dell’anno scorso per lo stesso periodo. Queste sono state le sue parole:

La prima emergenza da affrontare…qua con me ho…me l’hanno mandata..energia elettrica, periodo mio di gennaio-agosto 2021 127.492,11. Periodo gennaio agosto 2022: 385.605. Un aumento del 200,2%. Questa è un’emergenza, al di là di quello che sto leggendo per me, per tutti gli italiani, questo sbalzo mi sembra incredibile, è assurdo!

Attualmente non siamo a conoscenza a quali e a quante proprietà fanno riferimento le bollette in questione. In ogni modo, si tratta di numeri impressionanti che hanno destato la preoccupazione del cantante.