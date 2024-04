le prime parole dopo Ida

L’avventura di Ida Platano a Uomini e Donne sembra essere arrivata alla fine, dopo aver vissuto mesi di alti e bassi alla ricerca dell’amore vero. La parrucchiera siciliana, nota per la sua amicizia con Gemma Galgani, ha deciso di mettersi in gioco accettando il trono over lo scorso novembre.

Dopo aver incontrato diversi corteggiatori e aver vissuto momenti intensi e emozionanti, la storia sembra aver preso una piega inaspettata. Dopo l’uscita di scena di Mario Cusitore, colpevole di un tradimento, è stato il turno di Pierpaolo Siano di abbandonare il programma, sostenendo di non voler essere il ripiego di nessuno. Pierpaolo era stato taggato da una donna che aveva pubblicato una rosa, regalo del presunto spasimante. L’uomo aveva negato una possibile relazione, ma gli indizi non erano a suo favore. Le ricerche fatte dalla show girl Tina Cipollari sul suo comportamento con la donna spagnola misteriosa farebbero supporre l’effettivo tradimento del corteggiatore.

Così, davanti ai fatti, Ida Platano ha dovuto fare i conti con la realtà e con la mancanza di corteggiatori pronti a mettersi in gioco fino in fondo per conquistarla. Il trono di Ida sembra essere giunto al termine, lasciando la donna delusa e amareggiata.

“Chiedo mille volte scusa a me stessa…per essermi fatta andare bene troppe cose troppe volte”

Mentre i fan e gli spettatori si chiedono cosa sarà del futuro sentimentale di Ida, si aprono le ipotesi su un suo possibile ritorno nel programma accanto all’amica Gemma Galgani. La presenza della Platano è diventata ormai un punto fisso all’interno di Uomini e Donne, e la sua partecipazione potrebbe essere richiesta per la prossima stagione. Intanto Mario Cusitore ha pubblicato un post in cui si vede impegnato in palestra e pronto a ricominciare una nuova avventura. Queste le parole che lo speaker radiofonico ha accompagnato alla didascalia:

È un fallimento solo se non ci hai mai provato… ricomincio!!!

Cosa succederà dunque alla nostra Ida Platano? Solo il tempo potrà dirlo, ma di certo la sua presenza nel cuore degli spettatori di Uomini e Donne ha lasciato il segno.

