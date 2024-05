la ricetta del piatto unico peruviano

ingredienti Peperoncino giallo (varietà Aji amarillo) Cipollotti (la parte verde) Olio extravergine di oliva Per accompagnare riso basmati già lessato

Il lomo saltado è un piatto unico a base di carne di manzo, pomodori, cipolle rosse e peperoncino piccante, solitamente servito come pasto ricco e sostanzioso in abbinamento a un contorno di patate fritte e una porzione di riso basmati lesso. Si tratta di una ricetta tra le più rappresentative della cucina chifa: una corrente gastronomica nata intorno alla metà del 1800, con l’arrivo degli immigrati cantonesi in Perù, che mette insieme i sapori tipici locali con quelli cinesi.

Per prepararlo, dovrai procurarti innanzitutto un wok: la tradizionale pentola in ghisa di origine orientale che, grazie alla sua particolare forma ovale, con parete svasata e alta, consentirà una cottura uniforme e veloce della carne sigillandola perfettamente all’esterno, e lasciandola tenera e succosa al cuore. Una volta tagliato a cubetti il filetto di manzo, e fatto rosolare nella padella con un filo d’olio, ti basterà prelevarlo con un mestolo forato, unire nello stesso tegame le cipolle rosse, tagliate grossolanamente al coltello, i pomodori a rondelle e il peperoncino a listerelle, e versare poi nuovamente i bocconcini di manzo, lasciandoli insaporire con una spruzzata di salsa di soia, un goccino di aceto, il cipollotto sminuzzato e un trito di coriandolo: per una pietanza speziata e succulenta, da consumare per una cena a tema in famiglia o con gli amici.

Per un risultato fedele all’originale, ti suggeriamo di utilizzare l’Aji amarillo: una varietà di peperoncino giallo impiegata per la preparazione del ceviche, il celebre piatto nazionale peruviano. In mancanza puoi scegliere un comune peperoncino rosso mentre, se non hai il wok, puoi sostituirlo con una buona casseruola antiaderente.

Il termine spagnolo lomo indica il taglio di carne corrispondente al nostrano nodino o carré, ridotto a striscioline e saltado, ovvero saltato sul fuoco. Noi, per una riuscita impeccabile, abbiamo optato per il filetto di manzo ma, in alternativa, andrà benissimo anche il controfiletto.

Scopri come preparare il lomo saltado seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche le empanadas, il picadillo e il dulce de leche.

Come preparare il lomo saltado





Taglia la carne a tocchetti regolari .





Monda la cipolla e tritala al coltello .





Lava i pomodorini, asciugali e riducili a rondelle .





Priva il peperoncino dei semi e taglialo a listerelle .





Scalda un giro d’olio in un wok, o in una padella antiaderente, e aggiungi la dadolata di carne .





Fai rosolare i bocconcini di manzo per circa 5 minuti, mescolando spesso con un mestolo di legno , quindi prelevali con un mestolo forato e tieni da parte.





Versa le cipolle nel wok dove avrai rosolato la carne .





Unisci anche il pomodoro e il peperoncino piccante e fai saltare il tutto su fiamma vivace per 3 minuti.





Rimetti in pentola la carne rosolata .





Sfuma prima con l’aceto e poi con la salsa di soia, e prosegui la cottura per altri 7 minuti, sempre mescolando .





Profuma con il cipollotto a rondelle , aggiusta di sale e fai cuocere ancora per 5 minuti.





Togli dal fuoco, aromatizza con un po’ di coriandolo sminuzzato e mescola con cura.





Distribuisci il lomo saltado su un piatto da portata e accompagnalo con una porzione di riso basmati lesso e un contorno di patate fritte .

Conservazione

Il lomo saltado si conserva in frigo, in un contenitore a chiusura ermetica, per 2 giorni massimo.