Aitana dopo Sangiovanni svela con chi vorrebbe duettare fra i Big di Sanremo

Aitana nel nostro paese è poco conosciuta (se non per il duetto con Sangiovanni sulle note di Farfalle/Mariposas), ma in Spagna è amatissima. Ha debuttato nel 2017 partecipando all’edizione locale di Operazione Trionfo e infine ha pubblicato tre album, tutti arrivati alla prima posizione. Infine

Intervistata fra le pagine di AdnKronos, Aitana ha raccontato com’è nata la collaborazione con Sangiovanni sul palco del Festival di Sanremo e con chi le piacerebbe duettare in futuro.

“Ovviamente il Festival lo conoscevo, l’ho guardato in tv e su YouTube. Il vostro Festival esiste da 74 anni e so benissimo che Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e Laura Pausini, tra gli altri, sono diventati famosi grazie al Festival di Sanremo. Quindi, quando ero lì, quasi non potevo davvero crederci. Sanremo è davvero importantissimo in tutto il mondo e mi fa un po’ invidia perché mi piacerebbe che il mio Paese avesse qualcosa che ci unisse tutti in quel modo. Che ci siano 11 milioni di spettatori per cinque sere su una rete televisiva e che un intero paese si riunisca per selezionare, scegliere e vedere chi potrebbe essere il più bravo a rappresentare il proprio paese all’Eurovision, mi sembra assolutamente incredibile”.