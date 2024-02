Il cancro di Re Carlo fa tornare Harry a Buckingham Palace: “Felice di aver rivisto mio padre”

Lo scorso 5 febbraio l’ufficio stampa della Royal Family ha fatto sapere al mondo intero che a Re Carlo III è stato diagnosticato un cancro e che per questo sarà sottoposto a delle cure. All’oscuro di tutti il giorno dopo Harry è tornato a Buckingham Palace per fargli visita. Lo ha raccontato lui stesso in una recente intervista sulla ABC al Good Morning America.

Nel corso dell’intervista a Harry è stato chiesto se la malattia di un parente potesse avere un “effetto riunificante“, e lui ha risposto: “Sì, ne sono sicuro“, confermando di essere andato a trovarlo il giorno dopo e di essere stato felice di aver trascorso del tempo con lui. “Vedo tutte queste famiglie che sono riunite qui con noi, la loro forza sta nel rimanere uniti. Penso che tutte le malattie, tutti i dolori, possano riportare una famiglia a riavvicinarsi. […] Ho altri viaggi in programma che mi porteranno di nuovo nel Regno Unito, e quindi vedrò la mia famiglia il più possibile“.

Come riportato da TgCom: “Secondo quanto riferito da fonti vicine ai reali, il Duca di Sussex ha incontrato Carlo, che da allora ha iniziato la cura del cancro, per meno di un’ora il 6 febbraio, e ha trascorso la notte in un hotel prima di partire il giorno successivo dall’aeroporto di Heathrow di Londra. Harry, che ha rifiutato di commentare ulteriormente la diagnosi, non faceva visita al padre dal giorno dell’incoronazione, lo scorso maggio, ma spera di rivederlo presto“.

EXCLUSIVE: Prince Harry to @ReeveWill on visiting King Charles after cancer diagnosis: “I love my family. The fact that I was able to get on a plane and go see and spend anytime with him, I’m grateful for that.” https://t.co/yDp82WU7Bk pic.twitter.com/lO0cebeO9i

— Good Morning America (@GMA) February 16, 2024