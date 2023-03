Aereo dei Donnalisi contro i vipponi in Casa, Oriana: “Ma veramente avete pagato per questo?”

In questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip sono volati sopra la Casa un centinaio di striscioni, ma l’aereo che ha sorvolato il giardino oggi pomeriggio è stato un po’ cringe. Questo perché a mandarlo non è stato un fandom per supportare un concorrente, ma è stato mandato dai Donnalisi contro i vipponi ancora in gioco.

“Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi”, la frase incriminata.

A rendere tutto più trash è stato il fatto che questo striscione non è passato come lo vedete qua sopra, bensì al contrario.

nooooooo sto morendo, non giuliano sabotando l’aereo donnaliso contro la casa#gfvip pic.twitter.com/PfSVtrR0cc — Paola. (@Iperborea_) March 23, 2023

I vipponi c’hanno infatti messo un po’ a capirlo. “Il pilota ieri sera mi sa che ha fatto serata” ha commentato ironicamente Andrea Maestrelli. “Ma è contro di noi? Almeno noi siamo qua dentro, viva Sparta!” ha urlato Edoardo Tavassi. “Ma veramente avete pagato per questo?” ha chiuso sbigottita Oriana Marzoli. Tutti insieme poi hanno urlato un VAMOOSS!

Aereo contro i vipponi in Casa, chi vincerà? I loro pronostici

A scegliere il podio finale sarà ovviamente il pubblico, ma in questi giorni i vipponi hanno fatto le loro previsioni.

Per Giaele De Donà, Andrea Maestrelli, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia a vincere il Grande Fratello Vip sarà Edoardo Tavassi; mentre per Alberto De Pisis, Milena Miconi, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi vincerà Oriana Marzoli. Fuori dal coro Nikita Pelizon che nel suo mondo fatato fatto di unicorni e grandi sorrisi sul gradino più alto del podio salirà Alberto De Pisis.