Nuove nomine Rai: via Fazio, dentro Giletti, Matano resta, Bortone forse no

L’arrivo della destra al Governo ha cambiato i piani in Rai e con le nuove nomine il palinsesto potrebbe stravolgersi. A parlare è stato TvBlog che in questi giorni ha sostanzialmente scritto che in ballo ci sarebbe l’addio di Fabio Fazio, il ritorno di Massimo Giletti, la conferma di Alberto Matano e lo spostamento di Serena Bortone.

Ma andiamo con ordine.



Fabio Fazio

Il buon Fabio Fazio secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in procinto di passare al gruppo Discovery e di trascinare lì il suo Che Tempo Che Fa. Il boss di Discovery e il manager del conduttore sono stati infatti visti presso un hotel per un incontro lavorativo.

“I due sarebbero stati visti presso l’Hotel de Russie a Roma già un paio di mesi fa”. – si legge su Blogo – “Questo potrebbe essere stato un primo incontro per discutere proprio il passaggio di Fabio Fazio a Discovery, probabilmente sul canale Nove, dove ritroverebbe l’amico Maurizio Crozza. Fazio potrebbe portare nel caso con se anche il format di Che tempo che fa che realizzerebbe con la società L’Officina, di proprietà di Banijay. Ricordiamo infatti che giusto due anni fa Fazio, in occasione del suo rinnovo con Rai, fu costretto a cedere il suo 50% della società L’Officina per rispettare la norma Rai per cui nessun conduttore di programmi d’intrattenimento può autoprodursi le trasmissioni con proprie società”.

Massimo Giletti

Chi prenderà il posto lasciato libero da Fabio Fazio nella domenica sera? Il nome più quotato sarebbe quello di Massimo Giletti, conduttore che pare essere molto vicino alle nuove nomine Rai e al Governo Meloni.

“Il conduttore di La7, attualmente impegnato con il programma di approfondimento giornalistico della domenica sera Non è l’Arena, avrebbe intavolato una trattativa con la Rai per un suo ritorno presso le frequenze dell’azienda radiotelevisiva pubblica. Di trattative fra Giletti e la Rai se ne parla ciclicamente, ma stavolta la cosa potrebbe davvero andare in porto, per tutta una serie di questioni, una fra tutte i buoni rapporti che intercorrerebbero fra il giornalista piemontese e l’attuale compagine governativa”.

Alberto Matano

Buone notizie per Alberto Matano che dovrebbe tornare a condurre La Vita in Diretta in solitaria, nonostante qualcuno volesse affiancargli un volto femminile, più vicino al Governo Meloni e alla famiglia tradizionale. Si era parlato di Nunzia De Girolamo, ma alla fine il progetto non è andato in porto. I numeri portati a casa da Matano sono ottimi e cambiare sarebbe un rischio troppo alto soprattutto ora che Barbara d’Urso ha riconquistato un po’ di terreno a livello di share.

Nunzia De Girolamo

La conduttrice ex parlamentare in carica a Forza Italia può tirare un sospiro di sollievo, il suo Ciao Maschio tornerà con la quarta edizione.

Serena Bortone

Sembrerebbero essere sempre più insistenti, purtroppo, le voci che vedrebbero la chiusura di Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone che tuttavia non resterebbe senza programmi. Secondo quanto riportato da Blogo la conduttrice potrebbe traslocare nello slot della domenica pomeriggio dopo Mara Venier, prendendo il posto di Da Noi A Ruota Libera di Francesca Fialdini.

Francesca Fialdini

Il suo Da Noi A Ruota Libera dovrebbe essere chiuso per lasciar spazio a Serena Bortone. Francesca Fialdini dopo le nuove nomine Rai dovrebbe traslocare su Rai3 con un programma tutto nuovo.

Monica Setta

Otterrebbe una grande promozione Monica Setta che passerebbe con le nuove nomine Rai dalla conduzione di Mezzogiorno in Famiglia al fianco di Tiberio Timperi al pomeriggio di Rai1 nello slot lasciato libero da Oggi è Un Altro Giorno. La conduttrice potrebbe riportare in onda Il Fatto Del Giorno, talk show tra attualità e politica andato in onda nella stagione televisiva 2009-2010.