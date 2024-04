Buckingham Palace rompe il silenzio sulle condizioni di salute di Carlo III: come sta davvero il Re

Girano molte voci sullo stato di salute del re Carlo, sovrano che da diversi mesi sta affrontando una battaglia contro il cancro alla prostata. Nonostante non siano giunte delle conferme ufficiali sulla gravità delle sue condizioni, le notizie non sembrerebbero affatto positive.

Il giornale sensazionalistico ‘Daily Beast’ riporta che le sue condizioni sono peggiorate, mentre ‘TMZ’ avverte che tutti si stanno preparando al peggio. Sebbene si tratti al momento di semplici pettegolezzi e speculazioni da parte dei tabloid, il chiacchiericcio riguardante il deterioramento della salute del re Carlo, 75 anni di età, e la sua apparente scarsa risposta alle cure per il cancro, è in pieno svolgimento. Poco fa è arrivata la smentita di Buckingham Palace in merito alle condizioni di salute del sovrano:

Re Carlo tornerà a breve in pubblico per alcuni eventi.

La preoccupazione del pubblico cresce dal momento che il sovrano non è apparso in pubblico in questi ultimi giorni. Stando a quanto rivelato dal Palazzo Reale, però, il sovrano sarebbe pronto a farsi vedere già dalla giornata di martedì.

Le direttive per il funerale del re o della regina in carica vengono stabilite al momento dell’incoronazione e periodicamente aggiornate. Sebbene il lavoro in corso potrebbe essere routine, è importante al momento notare che gli aggiustamenti coincidono con le voci riguardanti le gravi condizioni del re. Questo suggerisce la necessità di prepararsi al peggio in ogni dettaglio per un’eventuale dramma imminente.

Lo scorso gennaio, Buckingham Palace aveva annunciato che re Carlo si sarebbe sottoposto a un intervento alla prostata. Successivamente, è stata confermata la diagnosi di cancro dopo l’intervento chirurgico. Sebbene non siano state fornite informazioni specifiche sul tipo di tumore, è stato precisato che si tratta di una patologia diversa da quella che ha interessato l’operazione. Il re ha avviato il trattamento, secondo quanto comunicato diverse settimane fa.

La famiglia reale sta affrontando un momento difficile. Anche Kate Middleton combatte contro il cancro: la duchessa di Galles è stata sottoposta a un intervento addominale contemporaneamente a Carlo. Anche nel suo caso, la diagnosi di tumore è arrivata dopo l’operazione. E purtroppo non finisce qui: di recente Sarah Ferguson, 64 anni, è stata operata per un melanoma maligno diagnosticato a gennaio.

