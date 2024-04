arriva la prova per fare chiarezza sulla sua morte

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla scomparsa prematura del calciatore Mattia Giani, ma tutto sembra essere in alto mare. Nelle ultime ore però, è arrivato nelle mani dei Carabinieri il video della partita durante la quale il giocatore sarebbe stato colto dal malore fatale.

Ecco che cosa abbiamo scoperto sulla prova che potrebbe fornire importanti spiegazioni in merito alla dipartita del giocatore di calcio.

Mattia Giani muore in campo: è accaduto tutto il 14 Aprile

Il 14 Aprile 2024 verrà sempre ricordato come un giorno molto triste per il mondo del calcio. Durante la partita disputata fra il Lanciotto e Castelfiorentino un giovane calciatore di 26 anni si è accasciato a seguito di un malore improvviso.

Parliamo del giocatore Mattia Giani, giovane promessa del calcio che sicuramente avrebbe arrecato grandi soddisfazioni alla sua squadra. Questo se solo la sua vita non fosse stata strappata così presto. Il malore è apparso grave fin dal primo minuto, motivo per cui sono stati chiamati subito i soccorsi anche se per il giocatore non c’è stato nulla da fare.

Questo episodio ha fin da subito allarmato i tifosi, ma anche coloro che hanno scelto il calcio come stile di vita. Proprio per questa ragione le indagini non si son sprecate. Fin dal primo minuto si è indagato a fondo per capire i motivi che hanno condotto alla morte il giovane ragazzo.

Diffuso il video dell’ultima partita di Mattia Giani: continuano le indagini dei Carabinieri

Credits: alanews

Sicuramente ricostruire le dinamiche che hanno causato la scomparsa di un giovane ragazzo in salute non è così facile. Per fortuna un colpo di scena si è manifestato qualche ora fa. Da quello che sappiamo infatti, i Carabinieri coinvolti nelle indagini sono entrati in possesso del video che mostra proprio quanto accaduto durante quella fatidica partita di calcio.

Secondo le ricostruzioni, intorno al 14esimo minuto del match si vedrebbe l’attaccante Mattia Giani correre verso la porta della squadra avversaria, pronto a calciare il pallone. All’improvviso il ragazzo però si è accasciato a terra e poco dopo i soccorsi sono entrati in campo.

Non si sa bene quanto abbiano stabilito finora le indagini, ma potrebbe emergere un’inchiesta per omicidio colposo. Nel frattempo tutto rimane in sospeso, ma la Procura di Firenze ha deciso di fare tutto ciò che è in suo potere per fare chiarezza sul decesso di Mattia.