X factor 2023, i giudici: torna Morgan

Sono stati confermati i giudici di X Factor 2023: al tavolo dei giudici torna anche Morgan, confermata Ambra.

Squadra che vince si cambia… poco. Dopo il successo della scorsa edizione di X Factor, che per molti avrebbe dovuto essere l’ultima nella storia del talent, la produzione ha deciso di confermare nel 2023 il team che ha riportato il programma al successo. Se alla conduzione avremo quindi anche stavolta Francesca Michielin, ormai volto di punta di Sky, nonché ex vincitrice proprio di X Factor, saranno pochi i cambiamenti anche al tavolo dei giudici. Confermati tre su quattro, con l’aggiunta di un nome che ha fatto la storia dello show fin dai suoi anni in Rai: Morgan.

I giudici di X Factor 2023

La notizia era circolata negli scorsi mesi. Nell’ambiente tutti già lo sapevano. Mancava solo la conferma ufficiale, arrivata il 31 maggio 2023. Al tavolo dei giudici di X Factor, dopo nove anni di assenza, tornerà Morgan, il giudice entrato nel Guinness dei primati per il maggior numero di vittorie dello show.

Morgan

Il cantante dei Bluvertigo prenderà il posto di Rkomi, che era stato grande protagonista nella scorsa edizione del talent. Saranno invece regolarmente al loro posto Fedez e Dargen D’Amico, così come Ambra Angiolini, confermata come una donna in un tavolo dei giudici ancora una volta squilibrato.

Il ritorno di Morgan

Che qualcosa si stesse muovendo, per quanto riguarda Morgan, era d’altronde molto evidente fin dallo scorso anno. Dopo tante edizioni di assenza, improvvisamente l’artista brianzolo era stato invitato come ospite d’onore nella seconda puntata, e aveva avuto la responsabilità di duettare con Beatrice Quinta anche nel corso della semifinale, confermando la sua voglia di rimettersi in gioco all’interno di un programma che ha dato molto alla sua carriera.

Qualcuno vocifera di spinte politiche a suo favore. Questo è ovviamente impossibile da confermare, ma che il riavvicinamento fosse in atto, tra Morgan e il talent, era stato palesato dalla scorsa edizione, una sorta di antipasto per quello che avrebbe potuto diventare il suo ritorno ufficiale. Resta da capire come riuscirà a calarsi nuovamente nelle vesti di giudice dopo essere stato fermo per tanti anni, e in un contesto musicale profondamente cambiato rispetto a quello che aveva lasciato. Una cosa però è certa: ci sarà da divertirsi.