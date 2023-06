La scaletta e gli ospiti di Gigi D’Alessio, Uno come te – Ancora insieme: i dettagli sul concerto evento a Napoli.

Tutto pronto per Gigi – Uno come te – Ancora insieme, il concerto evento di Gigi D’Alessio in programma il 1° giugno 2023 in prima serata su Rai 1, Rai Italia e Rai Radio 2. Uno spettacolo straordinario dal cuore della sua Napoli, in Piazza del Plebiscito, con tantissimi ospiti, amici di lunga data, nuove leve del cantautorato italiano e una scaletta ricca di successo straordinari. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa festa di musica e intrattenimento che ci accompagnerà in questa serata.

Gli ospiti del concerto evento di Gigi D’Alessio

Ci saranno tantissimi artisti del mondo della musica, alcuni napoletani, alcuni no, sul palco con D’Alessio. Ma non mancheranno anche personaggi del mondo dello spettacolo come i comici Pio e Amedeo, o l’attore napoletano Alessandro Siani.

Gigi D’Alessio

A cantare con Gigi interverranno amici come Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Lazza, Alex Britti, oltre ai grandi nomi della musica napoletana di ieri, di oggi e di domani, come Ciccio Merolla, Serena Rossi, Nino D’Angelo, Enzo Gragnaniello, Geolier, Clementino e anche il figlio LDA. Tanti nomi illustri che accompagneranno Gigi nelle sue esibizioni insieme all’accompagnamento di una band diretta dal maestro Adriano Pennino.

La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio

Tra i tanti brani che dovrebbero far parte della scaletta straordinaria di Gigi non mancheranno alcuni dei suoi più grandi successi, da Quanti amori a Una magica storia d’amore, passando per Mon amour, Como suena el corazon, Non dirgli mai e Buongiorno.

Ma ci sarà spazio anche per sorprese di vario genere, brani presi in prestito dal repertorio di altri artisti, napoletani e non. E dovrebbero trovare spazio anche sul palco alcuni rappresentanti della Società Sportiva Calcio Napoli, la squadra campione d’Italia. Per celebrare al meglio una città che è tutt’uno con i propri beniamini, da quelli dello sport a quelli della musica.

Di seguito una carrellata di immagini tratte dalle prove del mega-concerto del cantautore napoletano: