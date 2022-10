Vuoi cantare con Tiziano Ferro? Ecco come realizzare il tuo sogno

Duetta con Tiziano Ferro: come partecipare all’iniziativa lanciata dal cantautore di Latina.

Manca sempre meno all’uscita di Il mondo è nostro, il nuovo album di Tiziano Ferro, in arrivo l’11 novembre 2022. In vista del lancio di un disco a lungo atteso, il cantautore di Latina ha scelto di fare un grande regalo a tutti i suoi fan, e ha lanciato un’iniziativa speciale dedicata proprio a chi vive per la sua musica. S’intitola Duetta con Tiziano, ed è un modo per realizzare il proprio sogno di cantare con l’artista del proprio cuore. Scopriamo insieme come partecipare.

Tiziano Ferro lancia l’iniziativa Duetta con Tiziano

Il conto alla rovescia sta per terminare, ma Tiziano ha ancora in serbo qualche asso nella manica per riscaldare l’ambiente e penetrare ancora di più nel cuore e nella mente dei fan. In questi giorni ha infatti lanciato una nuova iniziativa, Duetta con Tiziano, per dare a tutti la possibilità di incrociare la propria voce con la sua.

Tiziano Ferro

Spiega il cantautore di Latina in un video pubblicato sui social: “Ciao a tutti, avete mai pensato di salire su un palco e duettare con me? Beh, qui ci sono tutte le informazioni per partecipare all’iniziativa #duettacontiziano. Ci vediamo sul palco, non vedo l’ora!“.

Parole che hanno trovato la pronta reazione di tanti suoi colleghi noti o meno noti, come Arisa, Fiordaliso e Davide Mogavero. Che possano scegliere di partecipare anche loro a questo nuovo grande concorso?

Di seguito il suo post:

Come duettare con Tiziano

Le istruzioni per poter prendere parte all’iniziativa lanciata dall’artista di Latina sono molto chiare e semplici. Basta registrare un video (del peso che non superi i 45 MB) in cui si canta uno dei grandi successi della propria carriera e poi compilare il form presente sul sito di Mediaset, partner dell’iniziativa, inserendo i propri dati e caricando il video registrato.

Per partecipare è però necessario essere maggiorenni e non avere alcun tipo di collegamento con dipendenti del gruppo Mediaset. In palio c’è un duetto con la voce di Sere nere all’interno di un programma trasmesso sulle reti dell’azienda di Cologno Monzese.

Insomma, se hai sempre sognato di duettare con Tiziano, affrettati. Hai tempo fino al 3 novembre per poter sperare di realizzare il tuo grande desiderio.