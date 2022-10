David Crosby critica gli Iron Maiden: interviene Alex Skolnick

David Crosby ha attaccato gli Iron Maiden, bollando la loro musica come “rumore”: la risposta arriva da un celebre chitarrista.

La musica metal è rumore? Per molte persone sì. Solitamente viene definita così dagli amanti del pop, da chi è abituato a melodie più pulite. Stavolta però a disprezzare così un intero genere è stato un grande protagonista della storia del rock, David Crosby. L’81enne leggendario musicista ha infatti nelle ultime ore scatenato il putiferio sui social, definendo la musica degli Iron Maiden “rumore“. Un attacco duro che ha trovato una pronta reazione da parte di uno degli artisti più amati della musica metal, il chitarrista dei Testament Alex Skolnick.

David Crosby attacca gli Iron Maiden

Tutto è iniziato quando Vin Downes, compositore, chitarrista e insegnante di musica, ha condiviso sui social un video di un concerto degli Iron Maiden, parlando con entusiasmo di quanto ha potuto vivere: “Un vecchio amico del liceo è arrivato dal Kansas questa settimana solo per vedere gli Iron Maiden con me stasera. Non riesco a spiegare quanto sia stato divertente. Il metallaro che è in me sta ancora sorridendo“.

Iron Maiden

Le immagini dell’esibizione di Dickinson e compagni, sulle note di un classico come Flight of Icarus, hanno scatenato a quel punto una reazione inviperita da parte di Crosby, che ha condiviso il tweet aggiungendo questo commento lapidario: “Per me è davvero strano che vi piaccia quel rumore“. Parole che hanno scatenato la reazione di molti fan dei Maiden e dell’intera comunità metal.

Di seguito il suo tweet:

Alex Skolnick risponde a Crosby

In particolare a voler esprimere il proprio punto di vista in questa discussione, con toni molto pacati, è stato Alex Skolnick, chitarrista dei Testament. L’artista ha voluto spiegare a Crosby le ragioni di tanta gioia nell’andare a un concerto metal: “David, devono essere vissuti dal vivo. L’energia è contagiosa. Lasciati portare qualche volta da Vin Downes a uno dei loro spettacoli. Ti potresti sorprendere!“.

Leggi anche -> Chi è David Crosby, due volte hall of famer

Un modo molto corretto di esprimere il suo punto di vista, senza alcun rancore. E anche quando alcuni fan della musica metal hanno scelto di attaccare direttamente Crosby, mettendo alla berlina la sua musica, Skolnick non ne ha approfittato per far scoppiare il caos, ma anzi ha voluto difendere il leggendario artista americano: “Possiamo non essere d’accordo con le sue opinioni sull’heavy metal, ma comunque rispettiamo il fatto che sia un musicista straordinario“.