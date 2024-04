“Voglio iniziare così, ecco tutta la verità” Francesco Benigno sgancia la bomba sull’Isola dei Famosi

Francesco Benigno, noto attore e personaggio televisivo, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la sua esperienza all’Isola dei Famosi creandosi un confessionale privato per chiarire alcuni aspetti del Benigno-gate. In un lungo video, che pubblicherà in tre parti, l’uomo ha svelato dettagli inediti sulle fasi che lo hanno portato a partecipare al celebre reality show, mettendo in luce gli aspetti più controversi e poco noti dietro le quinte.

Benigno ha iniziato il suo racconto partendo dalla telefonata ricevuta dalla responsabile casting di Banijay:

“Voglio iniziare raccontando come sono arrivato all’isola – Quando e’ arrivato il messaggino il 21 novembre 2023 della responsabile casting, di Banijai, erano presenti mia moglie, mia suocera”.

Dopo un processo di contrattazione e accordi economici, l’attore ha partecipato a diversi incontri e provini prima di ottenere il via libera per entrare nel cast del programma.

La situazione si è complicata quando Benigno ha rivelato di non potersi lanciare dall’elicottero all’arrivo perché non è un grande nuotatore e di non voler accettare alcune vaccinazioni facoltative. Questo ha scatenato una serie di confronti con la produzione che hanno portato a momenti di tensione e discussione, culminati in una telefonata particolarmente accesa da parte di un produttore che ha innervosito l’attore.

Durante un incontro a Palermo con gli autori del reality, Benigno racconta di essere stato sottoposto a domande fuori luogo e provocatorie su suo padre, creando un clima di disagio e tensione. L’attore ha rivelato di aver subìto pressioni per mantenere il silenzio su determinati argomenti legati alla produzione e al programma.

L’attore continua chiarendo di aver accettato di parlare con una psichiatra e chiede nuovamente la messa in onda dei video incriminati sostenendo di non avere fatto o detto niente di male. La decisione di parlare apertamente e senza filtri su quanto vissuto all’Isola dei Famosi dimostrano il coraggio e la determinazione di Francesco Benigno nel raccontare la sua verità. Aspettiamo le altre parti del video che Benigno ha promesso di pubblicare nei giorni seguenti dal suo confessionale privato.