Waffle: la ricetta originale per fare in casa il dolce belga ideale per la colazione

I waffle sono delle deliziose cialde dolci a forma di nido d’ape, morbidissime all’interno e con una croccante crosticina esterna che le rende davvero irresistibili. Perfetti per la colazione o il brunch, sono caratterizzati da un sapore neutro e delicato che li rende ideali da guarnire in modo sempre diverso: provali con sciroppo d’acero, frutta fresca, crema di nocciole, marmellata, burro d’arachidi, miele o yogurt, oppure gustali al naturale insieme a una pallina di gelato.

I waffle sono nati in Belgio come gaufre, si sono diffusi dapprima in Nord Europa (in particolare in Francia, Olanda, Germania e Scandinavia) e poi nel resto del mondo, fino ad arrivare negli Stati Uniti, dove hanno preso il nome con cui oggi li conosciamo. Anche la ricetta originale è stata leggermente modificata: oggi i waffle si preparano con una pastella a base di uova, zucchero, farina, latte, burro, estratto di vaniglia, sale e lievito in polvere per dolci, a differenza dei gaufre belga che prevedono invece il lievito di birra.

Ciò che conferisce ai waffle la consistenza spugnosa e leggermente caramellata e la tipica superficie a rete è la cottura in una doppia piastra rovente; se non hai a disposizione l’apposita macchina, puoi utilizzare uno stampo in silicone e cuocerli in forno o anche una classica padella antiaderente, anche se in questo caso saranno più simili ai pancake.

Scopri come realizzare dei waffle perfetti in pochi e semplici passaggi. Prova anche la versione al cioccolato e i waffle salati, ideali per il brunch della domenica o per un aperitivo sfizioso, i chaffle, una versione proteica realizzata solo con uova e formaggio, e gli originali pizza waffle.

Per iniziare a preparare i waffle, separa i tuorli dagli albumi. In una ciotola inizia a montare gli albumi con metà del lo zucchero, fino a ottenere un composto spumoso .





A parte, unisci i tuorli allo zucchero restante, l’estratto di vaniglia e un pizzico di sale e inizia a montare.





Mentre continui a mescolare, versa anche il latte e il burro fuso .





Continua aggiungendo la farina e il lievito setacciati , dovrai ottenere un impasto liscio e omogeneo.





A questo punto incorpora gli albumi a più riprese .





Mescola bene con dei movimenti delicati dal basso verso l’alto per evitare di smontare il composto.





Ora non ti resta che versare l’impasto nella piastra per waffle calda, distribuendolo uniformemente .





Cuoci i waffle fino a quando non saranno leggermente dorati : occorreranno tra i 5 e gli 8 minuti.





Servili ben caldi. Sono ottimi con sciroppo d’acero e fragole fresche .





In alternativa, puoi servirli con zucchero a velo e crema di nocciole o guarnirli come più ti piace.

Conservazione

Puoi conservare i waffle chiusi ermeticamente in una bustina per alimenti per massimo 2 giorni. Per averli sempre pronti, puoi congelarli: basterà poi farli scongelare in frigorifero tutta la notte e riscaldarli sulla piastra ben calda oppure in padella la mattina successiva.