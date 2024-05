era successa la stessa cosa ai fratelli di 13 e 16 anni poco prima

Tragedia per una famiglia irlandese. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita in un incidente. Anche i fratelli di 13 e 16 anni erano morti in maniera simile tempo fa

In Irlanda c’è una famiglia distrutta, per una tragedia inimmaginabile che si è ripetuta tale e quale per la terza volta. Una ragazza di soli 15 anni ha perso la vita in un incidente. I genitori, poco tempo prima, avevano perso anche i fratelli di 13 e 16 anni, sempre in occasioni di sinistri stradali che si sono rivelati mortali. Genitori che non possono credere sia successo anche alla loro Molly.

Tre fratelli adolescenti deceduti nello stesso modo, per un destino beffardo che ancora una volta ha colpito questa famiglia, che vive nella contea di Wicklow, a sud di Dublino. Dopo i primi due figli, anche la terzogenita è venuta improvvisamente a mancare.

Lo scorso weekend, infatti, i genitori già in lutto per la perdita di due figli di 13 e 16 anni deceduti in un incidente stradale, hanno dovuto salutare per sempre Molly, la terza e ultima figlia. Anche lei vittima di uno schianto mortale.

Molly non aveva mai conosciuto il figlio primogenito dei suoi genitori. Era venuto a mancare in un incidente stradale quando aveva solo 13 anni e lei ancora non era nata. Era il settembre del 2007.

Madre e padre, in seguito, hanno dovuto salutare improvvisamente anche il secondogenito. Aveva solo 16 quando a maggio del 2016 è rimasto coinvolto anche lui in un sinistro stradale che non gli ha dato scampo. Ora è toccato a Molly, per un beffardo disegno del destino.

I genitori hanno perso anche la ragazza di 15 anni in un incidente

Purtroppo anche la terza e ultima figlia, Molly, è venuta a mancare in un incidente stradale. Aveva solo 15 anni. Il sinistro ha avuto luogo intorno alle 5 del mattino del 5 maggio scorso, a Slaney Park.

L’incidente è stato autonomo: l’auto su cui viaggiava come passeggera è finita fuori strada. L’adolescente che era alla guida e che non è rimasto ferito è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

