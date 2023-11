Vittorio e Beatrice sono una coppia? Giuseppe ne è sicuro, Rosy: “Lei passa da un letto all’altro”

Al Grande Fratello è nata una nuova coppia? Questo è quello che pensa Giuseppe Garibaldi – anche se non è ben chiaro su quali basi – ipotizzando che fra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi ci sia altro oltre l’amicizia.

Garibaldi, parlando con Angelica e Rosy, ha infatti sostenuto di essere convinto della tresca fra la sua ex e il modello. “Si sono addormentati nello stesso letto e poi lui, non so quando, è andato nel suo letto. Se si sta creando una nuova coppia? E’ già creata. Purtroppo non posso parlare io. Sono troppo intelligente ragazzi“. Una teoria che non ha affatto convinto la Baraldi ma che ha trovato supporto nella chef di origini cinesi che ha commentato: “Beatrice passa da un letto all’altro“.

Garibaldi ha poi confessato la sua teoria anche a Ciro Petrone, Massimiliano Varrese, Paolo Masella. “A lei serve una figura che l’assecondi nel gioco“, ha detto parlando di Beatrice e Vittorio.

Nella Casa emergono nuovi dubbi su Beatrice: cosa sta succedendo tra lei e Vittorio? 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/7c0eu5MlzA — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2023

Infine è andato a parlarne direttamente anche con Vittorio: “Se a te ha detto determinate cose significa che ti vuole per assecondarla. […] Da parte sua c’è tutta l’intenzione. Lei si è avvicinata a te per avere un punto di riferimento, ti vuole condizionare“.

Giuseppe mette in guardia Vittorio: “Beatrice ti vuole condizionare.” #GrandeFratello pic.twitter.com/SteypVtI4q — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2023

Il concorrente più clown di questa edizione. E menomale diceva di amarla.