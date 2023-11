Sara Ricci al Grande Fratello, un mese fa: “Non parteciperei, non mi piace”. Poi parla di Beatrice Luzzi

Sara Ricci meno di un mese fa (l’intervista è stata pubblicata il 2 novembre) in occasione della sua ultima tournée teatrale ha parlato ai microfoni di Tag24.

A domanda diretta: “ti piacerebbe partecipare a qualche reality show?” l’ex attrice di Vivere ha risposto in maniera chiara e netta: NO.

Eppure meno di un mese dopo (tre settimane con esattezza) pare che abbia cambiato idea e quel “no, il Grande Fratello non mi piace né lo guardo” si sia trasformato in “sì, grazie, partecipo, preparo la valigia“.



“Quindi non ti chiedo nemmeno se stai guardando la tua ex collega di Vivere Beatrice Luzzi al Grande Fratello“, ha continuato la giornalista.

“In realtà qualche settimana fa mi hanno chiamato proprio per farmi la stessa domanda ed ero impreparata” – ha risposto Sara Ricci – “Allora ho guardato qualcosina, ma, devo essere sincera, non conosco le dinamiche. Da quel poco che ho visto Beatrice mi sembra esattamente com’era anche con noi sul set. Una donna austera e intelligente. Non siamo mai state molto intime, non eravamo amiche, anche perché il filone narrativo dei nostri personaggi era diversi. Però l’ho sempre stimata. Altro non so dirti perché non ho visto cosa ha fatto; è una donna intelligente. Forse perché è come me: dice sempre quello che pensa, anche se io lo faccio più con il sorriso e lei in maniera austera”.