Violazione del regolamento al Grande Fratello? Chi rischia la squalifica

Mercoledì sera durante l’ultima puntata del Grande Fratello Anita Olivieri ha incontrato il suo fidanzato Edoardo Sanson. Nel bel mezzo del loro reunion c’è stato un gesto sospetto che secondo molti utenti potrebbe essere una violazione del regolamento. Edoardo ha passato ad Anita un fazzoletto, lei l’ha immediatamente preso e l’ha portato in casa. Poco dopo la gieffina ha abbassato il fazzoletto e l’ha aperto quasi come se dentro ci fosse scritto qualcosa e Rosy Chin si è avvicinata.

Davide Maggio si è accorto di questi dettagli e ha ricordato che se dentro al fazzoletto ci fossero dei messaggi sarebbe l’ennesima violazione delle regole per la concorrente romana: “Cosa ha consegnato alla sua amata durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello che l’ha visto ospite nella casa? In diretta era sembrato un semplice fazzoletto, invece parrebbe esserci dell’altro. Lui le consegna un fazzoletto di stoffa. Lei lo utilizza – o almeno, finge di farlo – per asciugare qualche lacrima, ma successivamente assume un atteggiamento piuttosto sospetto. Insieme a Rosy, seduta sul divano – probabilmente durante una pubblicità o un “rientro” in studio di Signorini – Anita apre il fazzoletto e sembra leggerlo come fosse un biglietto. Così fosse, quello di Anita – anche suo malgrado – sarebbe un comportamento recidivo e contro il regolamento del reality, che vieta di ricevere messaggi di nascosto dall’esterno“.

Sarà stato un banale fazzoletto? Sarà stato un messaggio? O sarò stato boh?

Mimì e Cocò leggono il biglietto che le ha lasciato il fidanzato! #GrandeFratello #Anita pic.twitter.com/Krgs90bTg7 — la_cricri ♈☀️gen X (@mel_cri) February 15, 2024

Edoardo, fidanzato di Anita Olivieri, durante l’intervento di Alfonso PASSA UN BIGLIETTINO ad Anita. La squalifica, data la recidività (ricordiamo che la madre passò un bigliettino sempre a Anita), è l’unica opzione. #GrandeFratello @GrandeFratello pic.twitter.com/8KEOQHCcWC — Oltracotanza (@oltracotanza) February 15, 2024

La prima violazione del regolamento per Anita.

Nelle puntata del 2 dicembre 2023 Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento per Anita, colpevole di aver ricevuto un biglietto da parte di sua madre e di averlo tenuto nascosto: “Questo biglietto di tua mamma non doveva esserci. Tua madre ha tolto il fogliettino con le indicazioni delle medicine e ci ha infilato il suo messaggio per te. Dentro c’era scritto “Caro amore. Parla meno e ascolta di più. Mi manca la tua voce e stringerti forte a me. È stata una sorpresa vederti bere e fumare. Ma tu sai. Ti amo. Mamma”. Quindi ti ha anche dato una dritta per il programma. A prescindere dal contenuto non è stato corretto da parte della tua famiglia, perché non si può fare e nemmeno da parte tua tenerlo nascosto pensando di farla franca. Potevi almeno dirlo al GF e invece l’hai anche tenuto segreto. Hai contravvenuto a un patto di lealtà con il Grande Fratello ed è per questo che finisci al televoto. Non si possono ricevere messaggi dall’esterno. Cerca di trarre insegnamento da questa situazione, perché sono cose che non si possono fare“.