Elettra Lamborghini sogna la conduzione di Sanremo: “Chi vorrei con me”

Dopo lo stop di Amadeus si è aperto il toto conduttori per il Festival di Sanremo 2025. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora Elettra Lamborghini ha rivelato che condurrebbe volentieri il prossimo Festival. La regina del twerking ha anche aggiungo che le piacerebbe presentare Sanremo insieme ad Alessandro Cattelan. Non solo la possibile conduzione della kermesse, la cantante di Pistolero ha ammesso di avere una bella canzone che le è stata bocciata per Sanremo 2024 e che continuerà a presentare fino a che qualcuno non l’accetterà.

“Se dovesse arrivare una chiamata della Rai per diventare la presentatrice? Io sono già lì. Ora sinceramente, avrei un po’ di timore addosso. Però io sono una che si butta, proprio come ho fatto a Sanremo 4 anni fa. E quindi se mi dovessero chiamare la mia risposta sarebbe sì. Chi vorrei con me? Alessandro Cattelan che per me è bravissimo, super-empatico. Adorerei, io adoro Cattelan da sempre. Per me è un grandissimo artista e ha un grande futuro davanti. Poi ovviamente io ho anche una canzone che ho già presentato e che continuerò a presentare fino a che non mi prendono. Se lo presento non posso cantarla? OK allora verificherò. Diciamo una cosa o l’altra.

Se modificherei il sistema di voti? Di sicuro penserei ad una soluzione per premiare le canzoni che poi sono le più apprezzate e ascoltate. Io adesso sto ascoltando moltissimo quella dei La Sad, non mi importa se sono arrivati quasi ultimi, poi ascolto anche quella dei The Kolors.

Confesso, che quando Angelina ha cantato ‘La Rondine‘ ho pianto tutta sera da quanto mi sono emozionata. Era una delle canzoni che mia madre mi faceva sentire spessissimo quando ero piccolina. Quello è stato per me il momento più bello di Sanremo. E poi sono contenta perché a vincere è stata una donna”.