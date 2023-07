Vi ricordate di Ritorno Al Presente, il reality del 2005 condotto da Carlo Conti?

Gli amanti del genere sicuramente se ne ricorderanno, per tutti gli altri si tratterà di una curiosità: nel 2005 Rai1 propose il reality show dal titolo Ritorno Al Presente. Un programma basato su un format olandese che costringeva i vip a vivere in varie epoche storiche adattandosi a usi e costumi del periodo incriminato.

Il leader settimanale (chiamato in questo caso il Potente) era immune dalle nomination e aveva il compito di mandare al televoto una persona. In caso di parità in questo show veniva sempre salvato il concorrente anagraficamente più anziano.

Le epoche storiche – ricreate a Cinecittà – cambiavano ogni due settimane, ma a causa degli ascolti disastrosi il programma fu chiuso con un mese di anticipo in occasione della settima puntata (a fronte delle tredici previste).

Oltre alla puntata settimanale in prima serata condotta da Carlo Conti con Alfonso Signorini opinionista, il reality prevedeva una striscia quotidiana ad opera di Chiara Tortorella.

Il cast di Ritorno Al Presente

A vincere fu Gegia, seguita da Sandra Milo e dall’attrice napoletana Marina Suma. Tra gli altri nel cast anche Nadia Bengala, Vera Gemma, Elisabetta Gregoraci, Max Parodi, Amedeo Goria, il fratello di Jovanotti Bernardo Cherubini, Alessandro Di Carlo, Andy Luotto, Martin Amondarain, Marina Graziani, Paolo Mengoli.

“E’ uno show elaborato e complesso” – le parole di Carlo Conti in occasione della presentazione dei Palinsesti del 2005 – “Per la prima volta abbiamo un reality tutto italiano, anche se definirlo un semplice reality mi sembra riduttivo. E’ un game, una grande avventura che quattordici persone avranno la possibilità di vivere e raccontare, come dei veri cronisti. Li abbiamo selezionati soprattutto in base al carattere. Uno di loro vincerà 200 mila euro. Per 15 giorni saranno catapultati in un preciso periodo storico e dovranno adattarsi a vivere secondo le usanze dell’epoca. Poi si sposteranno in un altro secolo per i successivi 15 giorni, e così via fino ad arrivare alla fine. Non seguiremo un ordine cronologico, abbiamo preferito così. Inizieremo dall’antica Roma di Augusto. Le altre epoche saranno una sorpresa”.

Ritorno Al Presente, Conti pentito e tutti gli altri fingono di non aver mai partecipato

Nel 2021, nel corso di un’intervista, Carlo Conti si è dichiarato parzialmente pentito della conduzione di Ritorno Al Presente di cui però non fa nemmeno il nome, aggiungendo che “chi non fa, non sbaglia”.

Lo stesso Alfonso Signorini quando nel 2020 ha presentato Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha sottolineato che quello fosse il suo “primo reality show”, nonostante abbiano entrambi condiviso l’esperienza di Ritorno Al Presente: lei da concorrente, lui da opinionista.

Insomma, un programma letteralmente cancellato.