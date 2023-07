Annalisa: il segreto del successo di Mon Amour e Bellissima e perché in classifica ci sono poche donne

Mon Amour, Bellissima, Disco Paradise: l’estate italiana 2023 è scandita dalle canzoni di Annalisa e questo lei lo sa bene.

“Non esiste una regola, ma penso che il successo arrivi quando ti trovi a vibrare nelle stesse frequenze del mondo in quel momento esatto” – ha dichiarato a Vanity Fair – “A volte sei in ritardo, a volte in anticipo, nel caso di Bellissima e Mon Amour c’è stata sincronia”.

E ancora:

“Cosa vibra con i nostri tempi? La necessità di tornare alle nostre radici musicali. A un certo punto mi sono chiesta: qual è la mia cifra? Oltre alla passione per la musica internazionale – The Weeknd, Dua Lipa ma anche i Depeche Mode – nel mio cuore ci sono le grandi voci italiane. Su Bellissima, Nada e Rettore. Su Mon Amour, Rettore, Carrà, Patty Pravo: un po’ Pazza Idea e un po’ Pensiero Stupendo. Sempre con il mio team”.

Annalisa: “Ho anche io baciato una lei”

“Il messaggio di Mon Amour è un concetto semplicissimo: la libertà. Se c’è una cosa che deve essere vissuta liberamente è proprio la sfera delle relazioni, dell’amore e della s3ssualità. Se ho mai baciato una lei? Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare. Ma mi sono sempre piaciuti i maschi”.

La vicinanza alla comunità LGBT+

“Cantando Mon Amour si è avvicinata per la prima volta al mondo LGBT+”, le ha suggerito il giornalista di Vanity Fair. “In maniera più esplicita sì, però mi ci sono sempre sentita vicina” – ha risposto lei – “È venuto tutto naturalmente, come piace a me, non ho mai voluto dire: ecco, questa è la canzone filo-LGBT+”.

Le donne in classifica

“Perché ce ne sono poche? Per me è una questione culturale. Perché i musicisti sono quasi tutti maschi? Perché quando sei bambina, nessuno ti dice mai: vuoi provare a suonare la batteria? No, ti dicono: dai, canta. Ci sono cose da maschio e cose da femmina: il produttore è maschio, il fonico è maschio, il backliner è maschio; la bella voce è femmina, a meno che non si tratti di cantautorato, lì allora è territorio maschile”.

A un anno di distanza da Elodie e dalla combo Bagno A Mezzanotte / Tribale, è arrivata l’esplosione anche di Annalisa.