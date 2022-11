Verdena, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni

La scaletta dei concerti dei Verdena nel 2022: tutte le canzoni presenti nella setlist presentata dalla band di Alberto Ferrari.

Il 2022 sarà ricordato, dagli appassionati di rock italiano, anche per il grande ritorno di uno dei gruppi più importanti nella scena italiana: i Verdena. A distanza di sette anni dal secondo volume di Endkadenz, Alberto Ferrari e la sua band hanno dapprima pubblicato la colonna sonora di America Latina, per poi regalare ai fan anche lo straordinario Volevo magia, disco che ha messo d’accordo pubblico e critica e che è stato promosso attraverso un lungo tour nei club. Scopriamo insieme la scaletta di questi nuovi concerti.

Verdena in tour nel 2022

Sull’onda del successo di Volevo magia, la band di Albino ha dato il via a un tour corposo che li porterà a suonare in diverse città italiane. La tournée è iniziata 21 ottobre dal The Cage di Livorno, per poi proseguire il 22 ottobre all’Urban di Perugia e suonare per quattro giorni, tra fine ottobre e inizio novembre, all’Estragon di Bologna.

Portate a casa anche le date di Padova del 13 novembre e di Firenze del 14 novembre, i ragazzi bergamaschi sono pronti a chiudere il loro giro d’Italia con questi concerti:

– 16 novembre al Teatro della Concordia di Torino

– 22 e 23 novembre all’Alcatraz di Milano

– 24 novembre al Mamamia di Senigallia (Ancona)

– 26 novembre al Palaflorio di Bari

– 28 novembre alla Casa della Musica di Napoli

– 29 e 30 novembre all’Atlantico di Roma

La scaletta dei concerti dei Verdena

Grazie a un repertorio lungo e complesso, i Verdena hanno la possibilità di modificare di data in data la propria setlist. Di base, in questi concerti dovrebbe però la scaletta dovrebbe essere simile a quella presentata durante la data zero a Livorno. Ecco tutte le canzoni presentate dal vivo dalla band:

– Pascolare

– Crystal Ball

– Paladini

– Chaise Lounge

– Cielo super acceso

– Sino a notte (D.I.)

– Viba

– Starless

– Luna

– Don Calisto

– Sui ghiacciai

– Certi magazine

– Nevischio

– Paul e Linda

– X sempre assente

– Loniterp

– Puzzle

– Scegli me

– Muori delay

– Valvonauta

– Un po’ esageri

– Volevo magia