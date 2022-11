Nickelback, le 5 migliori canzoni della band rock canadese

Nickelback, le canzoni più amate del gruppo rock canadese: da How You Remind me a Photograph.

I Nickelback ha goduto di una carriera fatta di grande successo, nonostante siano uno dei gruppi con più hater nella storia del rock (per alcuni, sarebbero addirittura la peggior band di sempre). Anche se sul web gli odiatori si scagliano contro il gruppo, Chad Kroeger e company si sono classificati come la band musicale straniera che ha venduto di più negli Stati Uniti, dietro solo ai Beatles. Un risultato a dir poco lusinghiero.

La rock band canadese ha pubblicato otto album in studio nel corso della sua carriera e 35 singoli, vendendo oltre 23 milioni di album negli ultimi 18 anni.

Nickelback: le canzoni più amate

Concerto

Partiamo, citando How You Remind Me. Rilasciata nel 2001 dall’album Silver Side Up, la canzone racconta la storia di un uomo che perde la sua ragazza e vede immagini di lei ovunque vada, incapace di scuotere i ricordi che continuano a farlo stare male. Il brano ha conferito grande popolarità alla band, tanto da diventare anche la canzone più suonata dell’intero decennio da Nielsen Soundscan.

Ecco il video di How You Remind Me:

Proseguiamo con Photograph: pubblicata nel 2005, dall’album All the Right Reasons, la canzone parla dei ricordi e su come le fotografie possano condurre la mente a momenti ricchi d’affetto legati all’infanzia e alla famiglia. La canzone è stata alla terza posizione della Top 10 negli Stati Uniti, raggiungendo il secondo posto nella classifica di Billboard Hot 100.

Ecco il video di Photograph:

Rockstar è stata lanciata nel 2005 dall’album All the Right Reasons ed è un inno a cosa significhi essere una rock star. La canzone raggiunse la posizione n. 4 della classifica Mainstream Rock Tracks.

Il video di Rockstar:

Nickelback: Someday e Never Again

In questo elenco, citiamo anche Someday: rilasciato nel 2003 dal loro album The Long Road, il brano rappresenta una canzone in cui il narratore ripercorre una relazione fallita e si domanda come sia potuta terminare. È una canzone sui rimpianti e sul desiderio di cambiare cose che non possono essere recuperate. La canzone ha raggiunto la posizione numero 7 negli Stati Uniti ed è stata una delle hit numero 1 in Canada.

Il video di Someday:

Terminiamo la nostra lista, citando Never Again: la canzone fa parte dell’album Silver Side Up e parla della violenza domestica e dei suoi effetti sulla famiglia, in particolare sui bambini che sono testimoni dell’abuso. La canzone raggiunse la posizione numero uno nella classifica Mainstream Rock Tracks e fu il terzo successo numero uno consecutivo della band.

Ecco il video di Never Again: