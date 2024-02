Usher con Alicia Keys all’Halftime Show del Super Bowl: l’esibizione

Ad un anno esatto dallo spettacolo di Rihanna, ieri sera Usher si è esibito durante l’Halftime Show del Super Bowl. Il cantante è la conferma che (almeno in questi anni) l’Halftime non è roba per uomini. Bel compitino, godibile l’esibizione con Alicia Keys, bello l’omaggio a Michael Jackson, furbetto il momento piacione senza maglietta, ma manca completamente la spettacolarità e la maestosità di show faraonici come quelli di Madonna, Beyoncé o Katy Perry.

Tutto bello, ma facciamo che l’anno prossimo danno l’Halftime a Pink, Miley o Taylor, grazie.

Usher pays tribute to Michael Jackson at the #Superbowl with his moves, iconic single white glove and “Can You Feel It“ sample. pic.twitter.com/BdeIj6t479 — MJ Access  (@AccessMJ) February 12, 2024

usher perfoming the classic ‘YEAH’ with lil jon and ludacris 20 years later #SuperBowl pic.twitter.com/nGEsjPfIzV — 2000s (@PopCulture2000s) February 12, 2024

Usher sul suo spettacolo all’Halftime Show.