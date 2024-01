Usati come cavie da laboratorio, escono dalla gabbia: il video

Dopo aver trascorso la vita come cavie da laboratorio, escono per la prima volta dalla loro gabbia: il video dei due conigli commuove gli utenti del web.

La gabbietta è aperta, ma Figaro e Donna non hanno il coraggio di uscire. Del resto, non lo hanno mai fatto in tutta la loro vita. I protagonisti di questa triste storia sono due coniglietti. I quattro zampe, nati in cattività in un laboratorio di ricerca biomedica specializzato negli esperimenti sugli animali, non hanno mai visto il cielo, non hanno mai sentito l’aria sul loro musetto e non sono mai usciti dalla loro gabbia. Ma adesso, finalmente, la loro vita sta per cambiare per sempre.

Ad accogliere i coniglietti e a raccontare la loro storia è stato lo staff del santuario per animali, il Woodstock Farm Sanctuary. Situato nell’Upstate New York (regione geografica costituita dall’area a nord e nord-ovest di New York City), questo rifugio offre ospitalità a esemplari di numerose specie di animali, come si vede anche dai contenuti condivisi sulle pagine social (account TikTok @Woodstock Farm Sanctuary).

Nella didascalia posta a corredo del video condivsio su TikTok avente per protagonisti i coniglietti salvati, lo staff del Santuario scrive: «Il mese scorso abbiamo dato il benvenuto a casa a due ex conigli da laboratorio grazie ai nostri amici di Save the Buns! Vi presentiamo i nostri nuovi ospiti, Donna e Figaro. Hanno affrontato un lungo viaggio per arrivare qui. Save the Buns ha salvato questi conigli da un laboratorio di ricerca sugli animali dove stavano per essere uccisi. Fortunatamente Save the Buns è riuscita a intervenire e a salvarli. Quando abbiamo accettato di prenderli, sapevamo che avrebbero avuto bisogno di cure veterinarie. Benvenuti a una lunga vita di sicurezza, protezione e amore, Donna e Figaro! Siamo così grati che siate qui».

Donna e Figaro, due coniglietti dal manto bianco, hanno trascorso tutta la loro vita in una gabbia da laboratorio, utilizzati come cavie. Qualche settimana fa, l’associazione attiva nei diritti degli animali, Save the Buns, ha tratto in salvo i due quattro zampe. Affidati alle cure del Woodstock Farm Sanctuary, i conigli hanno assaporato per la prima volta la libertà.

Come testimonia il video condiviso su TikTok, dopo che la porta della gabbia è stata aperta la coppia ha esitato alcuni minuti prima di capire che sarebbe potuta uscire. Inizialmente spaventati e confusi, i conigli hanno cercato di farsi forza a vicenda e sono usciti. Uno dei membri dello staff del santuario ha raccontato che i quattro zampe «Erano curiosi, desiderosi di esplorare e si incoraggiavano a vicenda. Amano andare all’aperto e saltare in giro e poi rannicchiarsi insieme nella casetta». Adesso Donna e Figaro possono finalmente trascorrere una vita tranquilla e serena, lontana da laboratori ed esperimenti.

I coniglietti sono animali domestici estremamente affettuosi: dal temperamento dolce e mite, instaureranno dei forti legami con le loro famiglie umane, riempiendo di gioia le loro giornate. I conigli, non diversamente dagli animali delle altre specie, hanno bisogno di cure e attenzioni continue. Un modo per far divertire questi animaletti, aiutandoli a rimanere mentalmente e fisicamente attivi, è quello di dare loro degli oggetti con cui giocare.

La razza di conigli più diffusa come animale domestico è la Holland Lop, una razza di coniglio dalle orecchie lunghe che è stata riconosciuta dall’American Rabbit Breeders Association (nota con la sigla di ARBA). I conigli di razza Holland Lop sono tra i più piccoli per dimensioni e peso (il loro peso non raggiunge i due chilogrammi). Questi coniglietti, particolarmente diffusi negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito, sono animali molto calmi e all’inizio anche timidi. Quando si affezionando ai proprietari, però, possono diventare molto più tranquilli e sereni. Adoreranno trascorrere il tempo giocando con i loro umani e vorranno essere presi in braccio e venire coccolati. (di Elisabetta Guglielmi)